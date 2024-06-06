showcase：時裝展現反叛不羈 做「白日夢」 回到千禧年代紐約

【明報專訊】Hedi Slimane於2000年代，以攝影形式記錄紐約的新興藝術圈人物，包括英年早逝的藝術家Dash Snow。Hedi透過攝影表達他與同代紐約藝術家的密切關係，輾轉多年後，啟發了他為Celine Homme創作名為Delusional Daydream（妄想的白日夢）的2024夏季系列。

Hedi Slimane挾早年在Dior Homme（2000至2007年）和Saint Laurent（2012至2016年）的驕人成績，於2018年入主Celine接替Phoebe Philo，但他的職銜不止於藝術或創意總監，而是Artistic, Creative and Image Director。一個創意總監的銜頭不就包覧所有與創意有關的大小事嗎？要如此細分似乎只有當事人才最清楚箇中分別。事實上，Hedi除了是時尚界舉足輕重的設計師，更是一個攝影師，他在2000年代初期開始以攝影形式記錄紐約的新興藝術圈，並於2007年7月在德國柏林策劃一個名為Sweet Bird of Youth的群展，同年在荷蘭阿姆斯特丹的FOAM攝影博物館舉辦Young American個展。他通過一系列黑白肖像向同一代藝術家致敬，其中包括終年只有27歲的藝術家Dash Snow（2009年）。

以Dash Snow拼貼為系列圖案

Dash Snow生於美國一個富裕和顯赫的藝術收藏世家，然而他從15歲起開始流浪紐約街頭，也曾在青少年拘留所度過2年時間。其作品表達一種對破壞的渴望，對世俗規範、種族歧視和政治權力的嗤之以鼻。在Celine名為Delusional Daydream（妄想的白日夢）的2024夏季系列中，Hedi選擇了Dash Snow生前的一些拼貼作品為系列中的圖案，緬懷自己與紐約藝術圈的密切聯繫，以及展現當中那份反叛不羈的氛圍。衣服包含非常巴黎感覺的高腰束腰裙、法國17世紀宮廷和肖像畫中蝴蝶結，剪裁則沿用Hedi在Dior Homme時期那些「窄搣搣」又非常1960年代搖滾樂隊的服裝風格。系列中一組貼身的縷空、一字膊或交叉掛脖上衣，以及斑馬紋的半透明薄紗斗篷，襯以皮褲或窄髀喇叭牛仔褲後，除了在男裝中突顯女性化的嫵媚，還有一份玩世不恭和憂鬱厭世的態度，Hedi正是以時裝帶出2000年代紐約藝術圈的氣息。●

查詢：Celine 2805 8666（ifc店）

文：溫兆明

模特兒：Mateusz N.（We Management）

化妝及髮型：Chris Lam

編輯：陳淑安

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