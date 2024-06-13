showcase：新穎輪廓 玩味筆觸 「制服」設計 傳遞團結信念

【明報專訊】一群來自相同團體的人穿上統一式樣的服裝，例如軍人的軍服、我們小時候都穿過的校服等，都被定義為制服，其功能是用以識別穿者共同進行的事情、職業或特殊身分，甚至是人們團結一致和分享共同信念的象徵。sacai創辦人兼設計師阿部千登勢就以制服為基礎，創作出2024秋冬男裝／秋季女裝系列。

阿部千登勢於1999年創辦sacai，擅於將MA-1飛行員外套、乾濕褸、恤衫西裝等作為素材，並以出神入化的複合式設計將衣服解構和重塑。這設計語言自品牌成立至今的25年裏，逐漸醞釀成一種sacai式的獨特風格，追隨此風格的時尚愛好者就像分享着共同的品味和信念，效果與制服有一定的共通之處。

幽默圖案文字 作為徽章臂章

在sacai的2024秋冬男裝／秋季女裝系列，阿部千登勢以United as One / One Love為題，將設計回溯到以輪廓作為最純粹的表達，並以「制服」作為基礎，來表達她對人類團結的美好願景。系列有不少聯乘合作，例如與創辦於1904年的制服品牌SPIEWAK合作，將其經典短外套改頭換面，配上殿堂級「板仔」兼街頭藝術家Mark Gonzales（又名Gonz）獨特而幽默的圖案與文字，作為胸前的徽章和臂章，突顯制服的主題。簡化的設計手法讓人的注意力集中在新穎的輪廓上，例如加長的袖子和垂直剪裁等細節。

另一方面，系列亦有玩味的筆觸，例如將傳統粗冷織物圖案印在其他布料之上，讓在帆布上的「織物」變得硬朗，在薄紗上的則輕柔飄逸。品牌今季亦與J.M. WESTON聯乘，將原本斯文正氣的法式鞋款換上玩味的後踭設計，不過若想大大提升誇張的造型效果，一系列的毛毛靴、厚底鞋和涼鞋則會更勝一籌。●

查詢：sacai 2285 9080 （置地廣場店）

文：溫兆明

模特兒：Alexa K.、Dmitrii B.（Quest Artists & Models）

化妝及髮型：Joe Yuan @hoolala

編輯：陳淑安

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