showcase：思考品牌意義的矛盾美學 瀰漫古典主義 模糊新舊界線

【明報專訊】二○二○年初Prada宣布Raf Simons擔任品牌聯合創意總監，與Miuccia Prada共同創作，自始品牌進入另一里程碑，設計風格當然也有一定程度改變。經歷四年的十多個系列後，Prada最新的二○二四年May Issue系列卻「返祖」探索品牌的歷史與傳統。

Prada的2024年May Issue系列名為Gestures of Prada，這個初秋系列思考了品牌的意義，包括其傳統法則、編纂過程以及設計語言，並以今昔互通的服飾，廣傳人文和生活，具體考量了品牌的現今風格，呈現的是既多元、矛盾、多變，又看似簡單實則複雜的一個系列。

以現今角度 重新考慮設計和功能

系列具備男女裝，卻模糊了男與女、日與夜、冬與夏、新與舊之間的界線，以矛盾美學為原則，將優雅格調與運動服，甚至舒適的睡衣和內衣結合或配襯。其實Prada將此風尚於1990年代引入時尚界，這種不合常理卻又點到即止的矛盾美學，及後演化為ugly chic，今次的創作以現今角度重新考慮設計和功能。此外，系列亦瀰漫着古典主義的氣息，經典長青的圖案有菱格紋、方巾幾何印花、條紋、花卉圖案等，同樣長青的單品如乾濕褸、仿舊皮革鐵騎士外套、西裝、有領短身外套和開胸針織外套等，有些則襯以如內衣和內褲的服裝，或將內褲邊外露，它們以棉質或輕薄的羊絨製成，帶來親膚感覺之餘，亦為穿搭帶來樂趣，令造型別樹一幟。●

editor's pick：簡約經典袋款

Miuccia Prada於1978年接手家族品牌，從一間位於米蘭的旅行箱、皮製品的小型家族事業精品店，發展成一個國際級的一線時尚品牌。資深時尚愛好者也許對Prada的第一印象，就是那個1984年已面世的Prada背囊。背囊設計簡約實在，40年後看來依然帥氣兼毫不過時。（圖）

品牌的2024年May Issue系列以探索品牌歷史和傳統為理念，也藉此推出一系列經典袋款，包括1984年的原版Prada背囊，全部換上品牌引以為傲的Re-Nylon環保物料，並染上Cork Beige顏色，依然是經得起時間考驗的優秀設計。●

查詢：Prada 2522 2989 （中環店）

文：溫兆明

模特兒：Sean Lee（Model Genesis）

化妝及髮型：Chris Lam

編輯：陳淑安

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