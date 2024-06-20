the buzz：精心研製布料 加入蘆薈 輕軟亞麻衣服 舒爽優雅

經典之選：在Loro Piana眾多的亞麻服裝裏，André恤衫屬經典之選。衣料經過蘆薈處理後，令材質更柔軟涼爽兼耐穿。領子沒有硬領圈並帶有寬大的折邊，剪裁簡約精煉，讓人穿出低調雋永的優雅。（品牌提供）

【明報專訊】每逢炎夏到來，人們總希望穿上亞麻材質的衣服，它不單具備舒爽散熱功能，也為人帶來夏日愉快氣息。不過話說回來，同樣是亞麻材質，我們日常接觸的可以是價廉粗糙的麻繩和麻包袋，但經精心鑽研和製作的亞麻面料，除了能做出輕軟舒適的效果，更讓人感覺雋永優雅。今夏Loro Piana推出的亞麻衣服，質感就可堪與其他珍貴布料比美。

據歷史學家的研究顯示，早在公元前8000年左右，人類已經使用亞麻這種天然纖維。時至今日，雖然現代紡織技術已研發出不少多功能的人造纖維，不過亞麻材質非但沒有被取代，更不斷被改進，只因亞麻本身具抗菌、防起毛球、高透氣，以及能有效吸收濕氣等特性，而且種植亞麻時毋須灌溉，只需使用小量的水和農藥，符合永續發展的原則。

優質亞麻衣料獲認證

Loro Piana一直追求卓越的面料，除了人所共知的羊絨外，品牌亦非常重視亞麻材質。自2013年收購了具150年經驗生產亞麻衣料的Solbiati工廠，大大增強了品牌的純亞麻衣料質量。品牌所用的亞麻衣料獲得Masters of Linen認證，代表衣料從亞麻田到成品均100%在歐洲製造生產。這些亞麻於法國和比利時諾曼第的自然濕潤氣候下成長，該區亦是以生產最優質的亞麻布而聞名。

與羊絨、絲綢、羊毛混紡 四季合穿

要將亞麻天然堅硬的莖變成優質舒適的亞麻纖維，製作過程必須一絲不苟，首先工匠必須以專業技術，以高超的目視和觸摸方式來挑選纖維（圖A +圖 B），再讓專業熟練的紡紗工人製成紗線，生產出同類中最優質的Nm110亞麻紗線（圖 C），即是將1公斤的紗線拉長，其長達可達至110公里。品牌在整理亞麻過程中加入蘆薈，讓布料變得柔軟，並賦予抗菌和吸濕功能，最後衣料經嚴格檢查並製作成品（圖D +圖 E）。除了純亞麻衣料，品牌更結合工匠對紡織的深厚知識，將亞麻紗線與珍貴的羊絨、絲綢和羊毛混紡，改變布料的結構、外觀和觸感。亞麻與羊絨混紡的布料，擁有亞麻的透氣和硬挺感，以及羊絨的柔軟和溫暖融為一體，適合四季穿著。●

查詢：Loro Piana 2868 9623（置地廣場店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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