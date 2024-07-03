分鐘刻度 金色鉚釘點綴 三指針腕表 高雅貴氣

金色鉚釘刻度：表盤上的3、6、9和12時位置，均以人手添上稜角分明和飾以鉚釘的拋光金色刻度，連接中央表盤和外圍的分鐘刻度。（品牌提供）

隕石表盤：品牌趁Escale系列10周年首次推出簡單三針表款。其中Escale鉑金表殼配隕石表盤腕表選用隕石中央表盤（納米比亞吉丙隕石）和銀色緞面拉絲斜面凸緣，做工細緻，為了減輕機芯動能的耗用，秒針以輕巧的PVD塗層鈦金屬製成。$278,000（品牌提供）

【明報專訊】自從LVMH老闆Bernard Arnault的小兒子Jean Arnault加入Louis Vuitton，帶領品牌鐘表部之後，動作可說是一浪接一浪。去年將品牌標誌的Tambour系列大幅革新，今年則趁Escale系列誕生10周年返璞歸真，推出系列自面世以來，首枚純報時三指針腕表。

品牌之前的Escale腕表款式，大家印象最深刻的一定是表盤上以人手用38種漆料繪畫24時區代表圖案的Escale Worldtime腕表，又或是其他加入琺瑯、雕刻工藝等表款，像今年初品牌推出，以品牌傳人Gaston-Louis Vuitton的個人收藏為設計靈感的Cabinet of Wonders系列，在表盤上重現花園錦鯉、叢林大蛇、雲中之龍栩栩如生的形態。

一般來說，品牌都喜歡在周年時間發表特別版的紀念款式，Louis Vuitton卻反其道而行，決定重塑整個系列，並帶來全新「入門」款式。新表從最基本的時分秒顯示探索計時的藝術，為系列至今首款純報時三指針腕表。新Escale腕表採用紋理細緻、質感獨特的表盤，並以全新方式塑造表殼設計和脫俗精緻的飾面，機芯則在製表歷史悠久的瑞士製造。

鉑金腕表添上寶石裝飾 散發高雅貴氣

4款新推出的Escale腕表雖然功能簡單，卻都以不凡的方式顯示時間，跟系列早期的複雜時計呼應。兩枚玫瑰金腕表採用質感細緻的表盤，含蓄優雅，能輕易配襯日常造型；另外兩枚鉑金腕表則添上名貴寶石裝飾，散發高雅貴氣。4款腕表皆經過精心設計，將品牌傳統和核心價值融入高級腕表之中。

設計以品牌精湛的行李箱製作工藝為重點，與過去10年面世的Escale腕表一樣，表耳也模仿品牌行李箱黃銅托架和護角稜角分明的輪廓和鉚釘箱面，含蓄地向經典行李箱致敬。黃銅配件同時也巧妙地融入在表盤之中，重新設計的表盤加強了Escale腕表與品牌設計的連繫。3、6、9和12時位置均以人手添上稜角分明和飾以鉚釘的拋光金色刻度，連接中央表盤和外圍的分鐘刻度。分鐘刻度亦以金色鉚釘點綴，令人想起行李箱箱面圓釘。拉絲飾面和細緻的內弧線條，為分鐘刻度賦予立體視覺效果，確保時間清晰易讀。

首款專利自動三針機芯

表盤的細節豐富複雜，製作過程難度極高。每款Escale腕表的秒針末端也巧妙配合表盤的弧度，盡量減少可能出現的視覺誤差，確保讀時精準。腕表配搭的是獲得天文台認證的LFT023機芯，在去年面世的Tambour腕表中率先採用，是La Fabrique du Temps Louis Vuitton製表工場與機芯專家Le Cercle des Horlogers攜手設計的首款專利自動三針機芯。為確保機芯能提供50小時動力儲存，品牌採用多個「節能」方案，例如以較輕的鈦金屬取代黃金製作秒針。品牌也研發多種特別工具處理彈性極高的鈦金屬，以避免在表面留下痕迹的方法下做出完美彎曲的秒針，再以PVD上色技術，令其顏色與金色時分針如出一轍。表盤底部刻有FAB. EN SUISSE字樣，強調腕表的來源和嚴謹製作工藝，亦突顯品牌高級製表工藝的核心價值。

金屬表盤 呈現帆布柔軟立體質感

玫瑰金腕表表盤的質感直接參考自品牌monogram帆布的細緻粒面，品牌以多種物料特製表盤印模，經多次改良才能在金屬表盤上呈現帆布的柔軟立體質感。琢面小時刻度和分隔中央表盤和分鐘刻度的溝槽反射光線，呼應豐富的紋理飾面。在12小時刻度和Louis Vuitton標誌下方的PARIS一字，道出Escale腕表的起源。巴黎是Louis Vuitton和品牌工坊的所在地，也是精湛手製工藝的搖籃。重新設計的Escale指針呼應品牌的經典時裝和皮具，精緻輪廓猶如細長的針，讓人想起品牌工坊擅長的專業複雜工藝，利落精準的線條和仔細打磨的琢面反映工匠大師的嚴謹態度。

玫瑰金Escale腕表配以銀色表盤和取材自品牌皮具工藝的小牛皮表帶，選用1999年推出的Nomade天然皮革，會隨歲月呈現迷人漸變色澤，同時保留舒適觸感和耐用品質，延續品牌對品質的堅持。精緻黃色縫線也呼應品牌的經典皮具設計。鉑金款腕表更結合寶石工藝和鑲嵌技術，以珍稀物料和技藝提升系列。其中一款腕表配搭隕石表盤，所用隕石經精心挑選，突顯這種外太空物料對比鮮明的質感和天然礦物色調。另一款則結合深邃迷人的縞瑪瑙表盤和鑲嵌長方形鑽石的幾何表圈和表殼。兩款腕表均配備白金指針和刻度，呈現和諧黑白色光影效果。

新款Escale腕表的透明表背邊緣均添上對比鮮明的纖細金色漩渦花飾，並刻上編號，巧妙呼應品牌行李箱刻有編號的飾牌。表殼選用39毫米直徑，確保符合大部分人的手腕比例。八角形表冠添上拱面設計，重現行李箱鉚釘輪廓，並以monogram圖案點綴。表冠添上交錯溝槽，方便上鏈和設定時間，並融入緞面拉絲表殼的側面，映襯添上裝飾鉚釘的手工拋光拉絲表耳。每個組件的飾面也與相鄰部分形成對比，並由人手製作，令腕表更添優雅美感。●

查詢：8100 1182

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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