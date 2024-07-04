2025 ss men's fashion week Special：2025春夏男裝時裝周 時尚與藝術 平行發展的故事

【明報專訊】男裝時裝周的亮點由系列的概念和設計，逐漸轉移到出席的韓、泰和歐美紅星美男，他們的受關注程度有時還可能超過系列。不過在商言商，時尚品牌的曝光率亦會水漲船高，好的設計和大龍鳳時裝騷得以接觸更多受眾，像Dior騷場的巨型貓咪雕塑，效果就異常震撼，令人更想了解系列概念。

■Dior

藝術玩味圖案 配合立體剪裁

甫進Dior的2025春夏男裝騷場，就會被場中多個巨形雕塑吸引，它們是一組擬人化的貓咪，造型和表情都異常趣怪和耐人尋味。這些雕塑全為南非陶藝家Hylton Nel作品的放大版。他對貓情有獨鍾，並以獨特藝術視角和創作手法呈現，那深邃的眼神似乎在凝視着觀者，趣怪的造型和姿態也充滿幽默感。但這與來季系列有什麼關係？品牌藝術總監Kim Jones表示：「今個系列，我想聚焦工藝元素、工坊和品牌旗下工匠的技藝︰這是Dior的命脈所在。品牌好比一本傳記，細述Christian Dior與歷任設計師的故事，現在則結合了陶藝家Hylton Nel的生平。這個系列頌揚精工細作，表達一個人的本質和他們透過匠心製作所取得的成就，工藝經年累月積累沉澱，傳承延續下去。以Christian Dior、Hylton Nel和本人為例，就像是平行發展的不同故事，有人畢生致力創作陶瓷和繪畫，有人一生與面料和衣服打交道。我們都抱持着藝術理念以及為藝術、應用藝術奉獻的精神。」

Kim Jones從Hylton Nel的藝術世界收集玩味的圖案、印花和陶瓷扣件，呼應具雕塑感的針織服裝；不過更深層的啟發，是Hylton Nel作品中既樸實又原始的概念，Kim Jones以立體又實用的剪裁來演繹，造型和潤飾的細節均借鑑了陶瓷的設計語言。面料將平實與高貴合而為一，着重功能的工裝則受品牌典藏的影響，西裝和外套以圓潤的層次感主導，為利落的設計注入一絲感性。

■Prada

重新思考現實虛幻邊界

Prada的2025年春夏男裝系列邀請觀眾重新審視感知的本質。品牌聯合創意總監Miuccia Prada和Raf Simons築構了一個充滿矛盾與對比的幻想世界，探討當代對真實與虛構的見解。

系列以Closer為題，意謂服裝在遠觀時簡約大方，近看卻發現蘊含奇特的動感和不真實感。金屬絲點綴的領口、仿舊的褶縐，巧妙營造出一種生動的質感。極長或極短的剪裁，隱喻我們對自我認知和社會關係的曖昧態度。整個騷場佈置呼應了系列設計的核心理念。簡單的小屋豎立在旁，恍如現實生活的圖騰，與觀眾置身其中的幻想氛圍形成強烈對比。這種烏托邦式的視覺風景，無疑是對當代社會的一種反思和想像。來季Prada深諳時代脈搏，邀請大家重新思考現實與虛幻的邊界，體驗不確定的力量，是一次富有洞見和啟發的時尚之旅。

■Gucci

都市與海灘邂逅

Gucci 2025春夏男裝系列蘊含無窮活力，激盪都市與海灘之間的幸福邂逅。品牌創作總監Sabato De Sarno以海納百川，有容乃大為前提，呈現自由和歡騰的生活態度。

系列以incontri（邂逅）來展開，服裝如流水般靈動，時而利落有型，時而悠閒慵懶，令人不由自主地沉浸其中。男士的必備單品西裝有三扣單襟設計，綴以垂直高袋和浮誇開衩，賦予硬朗剪裁新感覺，孖襟西裝外套則採用筆直而寬鬆的剪裁，並以輕巧府綢縫製而成。恤衫並非典型的保齡球恤衫，而是借用都會服飾的三口袋設計，綴有串珠流蘇飾邊或花卉刺繡貼花，並以滑浪手、海豚、木槿花和蕉葉交織而成的印花帶出濃厚夏日氣息。配飾方面也別出心裁，稜角分明的尖頭鞋履，以及Gucci的Cub3d運動鞋散發時尚魅力；各款手袋或延續經典造型，或採用創新用料以豐富選擇。總體而言，Sabato De Sarno的第2個男裝系列展現了Gucci的澎湃生命力，縷縷鋪陳都市人追求自由與快樂的精神，服飾舒適隨性卻蘊含精緻巧思，引導男士踏上自我探索的旅程。

■American Sabotage

反映美國政治歷史

2025春夏巴黎男裝周揭幕之際，就傳出A$AP Rocky將會舉辦一場秘密時裝騷的消息。事實上，這名hip-hop歌手近年經常在時尚圈打滾，與Rihanna組織家庭後，他亦更深入融入這個圈子。

A$AP Rocky把品牌命名為American Sabotage，顧名思義，透過時裝來闡述美國故事，他亦揚言：「這不只是一個品牌，更代表一場運動。」整場時裝騷充滿政治意味，包括30多個造型，T台上可見重新詮釋的經典飛行外套、具層次感的腰帶長褲，以及簡約優雅的剪裁西裝，展現出A$AP Rocky挑戰傳統男裝的決心，不僅突顯他強烈的個人風格，也反映美國政治歷史，例如在Tee上印有Harrisburg Pennsylvania的字樣，當地曾出現美國第一個廢奴協會；另外亦有印有1865的設計，那正是《美國憲法第十三條修正案》（Thirteenth Amendment）正式廢除美國憲法中的奴隸制的年份。

■Louis Vuitton

旅行精神 連繫全人類

距離巴黎奧運會開幕還有約1個月，Louis Vuitton選址巴黎聯合國教科文組織總部大樓（La Maison de l'UNESCO）的天台舉行2025春夏男裝騷，在這個促進世界和平的機構場地，凝聚共同生活在地球上的人類。世界各國旗幟隨風飄揚，創意總監Pharrell Williams將系列命名為Le Monde est à Vous，意指「這個世界屬於你」，象徵品牌不僅創造奢侈品，還透過品牌DNA中的旅行精神連繫全人類。創作靈感源自太陽俯瞰地球的角度，系列運用微妙變化的色彩，由深入淺以黑色、深棕色、棕色，淺棕色，再到米色，以至一點點灰色，象徵地球上所有膚色的人類。旅行者的原型滲透在服裝剪裁中，飛行員造型靈感催生出短身剪裁外套和飛行員外套，或是象徵外交官優雅風範的雙排扣大衣和套裝。品牌經典monogram貫穿其中，另外，Pharrell還與支持非裔社群的創意團體Air Afrique合作，創作出藍綠格紋，應用於服裝、圍巾和袋款上。

■Loewe

羽毛頭飾 塑造鮮明個性

今年是Jonathan Anderson加入Loewe的第10年，來季2025春夏男裝系列，標誌他為品牌創作了一個年代的男裝。一如既往，他將騷場空間暫時改造成一個藝廊，在純白色的伸展台上擺放着Peter Hujar、Charles Rennie Mackintosh、Carlo Scarpa和Paul Thek的作品，他們均以冷靜態度創造激進破格新意的藝術品。四人不但是Jonathan Anderson欽佩的藝術家，還啟發他創作一個出於直覺的系列。開場是一套剪裁利落的黑色西裝，似乎是藝術畫廊助理的制服。不過隨後出現的羽毛頭飾，則轉移了整體的觀感，搶眼細節塑造出鮮明個性，一根長羽毛在臉部中間畫出一條線指向胸前，與Carlo Scarpa和Charles Rennie Mackintosh作品的垂直線條呼應。系列亦採用了高級訂製工藝，以貝殼或金屬環的閃爍表面裝飾上衣， 呼應上季女裝系列中那些令人驚歎的珠繡工藝。

■Emporio Armani

自由之境 隨性自在

來季Emporio Armani離開了一成不變的都市環境，投奔大自然去到陽光明媚的山丘、薰衣草田和麥田。系列主題為「自由之境」，騷場背景投射着奔馳的野馬和紫色薰衣草花海的畫面，營造一種探險與心靈無拘無束的精神。極致輕盈的羊毛真絲混紡面料、細緻考究的亞麻布和麻纖維織物、麂皮絨、網眼織物等，配以麥色、沙色、乾草色和白堊色，質感輕盈飄逸，予人隨性自在氣息。身處自然之境，整個系列圍繞着寬鬆剪裁，經典的雙領西裝外套或寬鬆大衣被重新演繹，外套採用落肩和低扣設計。裸露上身的男模，外披輕薄的粗紡亞麻長衫，散發自由氣息；領口大開的襯衫，配搭寬鬆褲子和靴子的造型，則讓人聯想起馬術運動。騷場亦可見男模身穿皮革百慕達短褲，搭配一頂編織草帽，猶如置身於自由巔峰，與大自然融為一體。

■Dolce & Gabbana

散發意大利風情

Dolce & Gabbana的2025春夏男裝系列以Italian Beauty為主題，再一次反映品牌一貫的意大利風格與優雅。

來季設計孖寶Domenico Dolce與Stefano Gabbana稍微改變了近數個季度的設計風格，轉向變得更柔和，不但從意大利夏日汲取靈感，更以意大利國寶級演員為靈感繆斯。設計師二人使用了意大利家具常見的藤編元素，創造出輕盈的夏季套裝和寬鬆的polo恤，同時也保持着品牌一貫的精湛剪裁工藝，並以雙排扣的剪裁和打褶的長褲，展現1950年代的風格。服裝上也出現刺繡和裝飾元素，像是在白色長褲和外套上繡有精緻的紅色花朵圖案，增添一份浪漫和優雅的氣息。整個系列散發出濃濃的意大利生活風情，盡現品牌的DNA。

■Fendi

淺綠色調 英國鄉村氣息

Fendi的2025春夏男裝系列，似乎與2024秋冬有所連貫，男裝創意總監Silvia Venturini Fendi仍將其思緒停留在英國鄉村中，2024秋冬偏向沉鬱，到春夏季卻予人延續探索上季美學的感覺，不過整體觸感更輕盈，面料和風格更適合溫暖的天氣。

格子圖案在2024秋冬系列中突圍而出，來季則被重新詮釋，換上更淺的色調，像開場的那一套淺色格子褲造型，配搭淺綠襯衫和條紋綠領帶，外襯米色風衣，令人聯想起晚夏鄉間丘陵的色調。配飾方面，無論是鞋款還是袋款，都用上品牌一貫的Selleria縫線，此乃羅馬馬鞍大師於1925年傳授給Fendi家族的針法縫紉工藝，細緻勾畫經典袋款如Peekaboo ISeeU Soft的標誌輪廓，為編織購物袋增添質感。

文：溫兆明、劉詩言

編輯：陳淑安

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