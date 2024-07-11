showcase：小妹妹吐氣揚眉 夏日易襯版 網羅熱賣單品

【明報專訊】Prada在其同名集團旗下的多個品牌中，一向最為強勢。同一屋簷下的Miu Miu被視為姊妹品牌，雖然同樣由Miuccia Prada親自主理，風格取向亦與前者有所差異，卻好像沒有Prada的大氣，且常被設定為一個小妹妹角色。不過實際上，自二○二二年起一直帶動集團銷售額增長的卻是Miu Miu，品牌最新推出的二○二四 L'Été夏日系列，或者能解釋箇中原因。

Prada的大氣風範，無疑令它在集團眾多品牌中成為焦點，甚至在2020年Raf Simons加盟為聯合創意總監後，品牌如虎添翼，優勢變得更為明顯。不過據時尚媒體Vogue Business透露，自2022年起Miu Miu才是帶動Prada集團銷售額成長的主力。以去年為例，Prada的零售額增長為12%，Miu Miu則為58%，第四季度其銷售額更是猛增到82%。

恤衫冷衫短小 斜布褲變迷你裙

到底為什麼Miu Miu會在2022年起有如此突飛猛進的表現？影響時尚品牌銷售額的原因雖多，但我們更相信是源於其優秀設計。話說Miu Miu的2022春夏系列，利用恤衫、斜布褲、冷衫、西裝和有領飛機員外套等男士基本服，配合大刀闊斧的剪裁塑造別出心裁的造型，例如將恤衫和冷衫裁剪成胸衣般的短小長度；斜布褲則裁剪成超短迷你裙，露出長腿和小蠻腰之餘，再在褲頭露出內褲邊。如此造型融合男性斯文帥氣的學院風和女性的叛逆性感，隨之帶出的矛盾美學深受時尚圈和市場熱捧。相近的設計在之後的數個季度換上不同物料和設計元素，創意未見枯竭兼長玩長有。

此概念來到品牌的2024 L'Été夏日系列，就像把之前多季深受歡迎的眾多單品，推出更易穿易襯的版本，系列備有各式外套、襯裙、恤衫和polo恤，以及別注泳裝、沙灘裝、印花絲巾上衣和超短泡泡裙等。手袋有充滿夏日氣息的藤織和條紋棉質鈎織手提袋和藤籃，鞋履則網羅了Rivière涼鞋、帆船鞋、Church's×Miu Miu皮鞋和New Balance×Miu Miu運動鞋。如此大堆頭預計系列的銷售情况審慎樂觀。●

文：溫兆明

模特兒：Altyn S.（Quest Artists & Models）

化妝及髮型：Chris Lam

editor's pick：韓國女團成員演繹手袋 提升熱度

Miu Miu近年氣勢如虹，選擇品牌大使亦蠻有一手。早前品牌發布Arcadie和Wander手袋的全新對比色袋款，分別請來（圖E左起）韓國五代女團神顏之首，擁有173cm高䠷身形的女團IVE成員張員瑛；擁有魅惑眼神和聲線，私底下卻可愛親和，女團(G)I-DLE的泰國籍成員Minnie；還有性感撩人的韓國國民級女團Twice日本籍成員Momo。其實一同演繹手袋的還有來自其他地區的多位品牌大使和好友，但以上3位已經分量十足，藉着他們傾倒眾生的魅力，繼續提升手袋的熱度。●

查詢：Miu Miu 2523 7833（置地廣場店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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