巴黎奧運會採用「光電池技術」 越過光束 記錄衝線時間

【明報專訊】香港跟巴黎的夏季時差相距6小時，大家是否已經研究好不同項目的比賽時間表，預留時間欣賞心水賽事？不過無論看什麼比賽，負責大會指定計時的都是Omega。大家或會以為品牌只是提供計時器，其實他們在每屆奧運也會引入更先進的技術，例如以每秒拍攝40,000幅數碼影像的光感應攝影機精確捕捉運動員的動作，甚至以4K UHD（超高清）方式將比賽資訊影像傳給奧林匹克廣播服務公司！

確保選手同時間起步 比賽更公平

在整個奧運期間，Omega 提供計時最大誤差只有百萬分之一秒的「量子計時器」，計算每個運動員的作賽時間。不過要做到精準無誤，卻並非只單靠計時器。

體育比賽講求公平，以徑賽項目為例，選手必須在同一時間起步。但傳統起步槍有不足之處，以200米賽跑為例，運動員起跑位置並非直線，最遠賽道和最近賽道上的運動員位置相距較遠，聽到槍聲的時差可達1/10秒。品牌設計的「電子起步槍」，則接駁到每名選手身後的揚聲器，當發令員按下扳機，起步槍會發出閃光，即時傳送起步脈冲到計時裝置，選手身後「田徑起步器」的揚聲器便會發出聲響，確保所有運動員在同一時間起步。除了設有揚聲器，起步器內置感應器，可以每秒4000次的頻率量度運動員蹬離腳踏板的力度。探測系統會即時傳送量度結果到現場電腦，裁判員可看到是否有選手違規起步。根據世界田徑聯會規則，最短起步反應時間為100毫秒（1/10秒），反應時間低於下限即視作違規提前起步。至於在衝線位置，品牌的「光電池技術」則代替傳統的終點衝線帶。裝置會發射光束，當運動員越過光束，會即時記錄其衝線時間。Omega在終點線整合設置一組四枚光電池，可以全面探測運動員的身體形態，系統可即時提供選手的完賽時間，但正式賽果仍以終點攝影機錄得的官方時間為準。

在游泳比賽的泳池兩端，品牌設置了「觸摸板」，當游泳比賽完賽一刻，運動員的手觸及觸摸板，並施以1.5公斤的力度，即可制停計時器，提供最精準的計時數據。這項技術由Omega研創，1968年墨西哥奧運會上首次啟用，而由上屆東京奧運會開始，速度攀登（Speed Climbing）比賽項目中，亦在牆頂加設觸摸板。在許多其他體育項目中，品牌也使用「運動感應器及定位系統」，捕捉比賽期間的運動員實時資訊，包括即時速度和位置、加速度和軌跡等。這些數據能讓電視廣播公司、觀眾和教練，從頭到尾分析選手表現。

每秒40,000幅數碼影像 助裁判評定賽果

在2024巴黎奧運，品牌也帶來3項新技術。「Scan'O' Vision Ultimate系統」採用市場上解像度最高的「光感應終點攝影機」，可在賽道終點線上以每秒拍攝40,000幅數碼影像，讓裁判更快評定賽果。系統設有專門的彩色感應器，令影像更清晰。「Vionardo新一代圖形技術」則能以4K UHD顯示功能，將即時計時和計分，以至最終賽果和運動員資訊，實時和不間斷地生成無比清晰的圖形資訊，在熒幕顯示，為觀眾帶來即時的體驗。

「Computer Vision電腦視像系統」採用一部或多部攝影機組，分別產生針對個別體育項目而設的人工智能模型。以沙灘排球賽為例，球員不用再佩戴安裝在衣服的感應器，品牌可利用場地四周裝設的高解像度攝影機獲取數據，準確捕捉球員作賽的每個動作，還可追蹤排球在空中移動，全方位顯示比賽過程。在跳水項目上，攝影機系統會追蹤運動員從起跳到入水的全程記錄，即時結合人工智能與演算法複製跳水動作的3D影像，提供影像數據和計算指標（例如空中時間和入水速度），以助裁判員評定選手表現。在體操上亦可追蹤選手動作，製作有用指標供裁判員和電視觀眾參考，例如運動員有否越線出界，或顯示跳躍的高度和空中躍動的時間等。

推出奧運限量版腕表、NATO表帶

Omega一直為奧運改良跟計時有關的相關技術，但也沒有忘記本業，今次便為巴黎2024年奧運會推出了2款特別版腕表。Seamaster潛水300米巴黎2024年奧運會特別版腕表向運動員夢寐以求的獎牌致敬，表殼以精鋼和18K Moonshine金製作，表盤為白色陶瓷，啞光飾面襯上光面浮雕波浪紋理。6時位置日曆窗的黑色數字採用巴黎2024年奧運會字體，秒針亦飾有精巧的2024奧運標誌。精鋼鏈帶用上品牌Quick Change專利快速更換系統，可輕易更換表帶，例如特別設計的巴黎2024年奧運會NATO表帶。Speedmaster Chronoscope巴黎2024年奧運會腕表則採用金、黑和白三種主色，分別有精鋼和18K Moonshine金型號，配搭皮帶或金屬鏈帶。銀乳白色表盤上印有三組深灰色螺旋圖案計時刻度，重塑1940年代的製表工藝，刻度包括測速計、脈搏計和測距計。

兩款腕表分別配搭8800 Co-Axial Master Chronometer機芯和9908/9909 Co-Axial Master Chronometer機芯，均經瑞士聯邦計量科學研究所METAS嚴格測試通過認證，達到其嚴格的精確度、性能和防磁效能標準。腕表底部均鑲飾奧運紀念版底蓋，磨砂飾面襯托冲壓徽章，徽章刻有鏡面拋光巴黎2024年奧運會標誌、冲壓Paris 2024字樣和奧運五環圖案，別具紀念價值。●

查詢：2518 9880

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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