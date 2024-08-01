the buzz：回顧Gabrielle Chanel設計 逆潮流而行 改寫女性風尚

經典套裝--名模劉雯身穿Chanel軟呢套裝，現身於展示同類型的經典套裝展區，頓時有一種時空交錯的感覺，亦顯得Gabrielle Chanel設計的歷久不衰。（品牌提供）

【明報專訊】Chanel這個超級時尚品牌，自1983年起由Karl Lagerfeld執掌後可謂一帆風順，直至他2019年離世，由其得力助手Virginie Viard接下大旗。不過今年6月Virginie Viard突然離職，在創意總監一職懸空的今天，也許會讓熱愛品牌的粉絲有點焦急。然而Chanel之所以是Chanel，並非單靠創意總監的帶領，能夠經得起風風雨雨，更需要一個精神領袖支持品牌，那當然是創辦人Gabrielle Chanel。近日品牌於上海舉辦Gabrielle Chanel. Fashion Manifesto 「時尚宣言｜嘉柏麗爾·香奈兒」回顧展，詳細展現這位神級設計師對時尚界作出的深遠影響，以及她如何徹底改寫女性風尚。

Gabrielle Chanel. Fashion Manifesto回顧展首次亮相於2020年底的巴黎，之後是2021年的墨爾本、2022年的東京和2023年的倫敦，今年移師到上海當代藝術博物館舉行。適逢品牌創意總監一職懸空，似乎是一個極好機會讓觀眾重溫Gabrielle Chanel一生對時尚的貢獻，甚至讓人意識到即使將來誰當上創意總監，Gabrielle Chanel對品牌的影響力亦不會因時間久遠而有所動搖。

博物館珍藏展品

回顧展內容異常豐富，展出Gabrielle Chanel從1910年在巴黎開設第一家女帽店，到1971年的最後一個系列的作品，回溯她的設計風格以及品牌創立過程。200餘件展品包括來自巴黎市立時尚博物館加列拉宮（Palais Galliera, Fashion Museum of Paris, Paris Musées）、品牌傳承部、紐約大都會博物館、洛杉磯亞利桑那州立大學FIDM博物館、巴黎裝飾藝術博物館和阿萊亞基金會等多座國際博物館和藝術機構的珍藏。

服裝、妝容、珠寶 建統一設計風格

展覽按時序和主題策劃，由兩個章節構成，分別展示Gabrielle Chanel自1910年代到1930年代的創作，以及1954年至1971年回歸時尚界之後的作品。她的創業初期以一系列標誌作品開始，包括首現於1913年的jersey針織面料橫紋水手上衣、1910年代的運動風格服飾和小黑裙、1920年代精美的連身裙，將其風格的演進脈絡清晰呈現。此部分聚焦品牌簡約、年輕、動感等創作理念，尤其是與當時過盛裝飾風格的抗衡。展覽亦顯示她始終如一的創作理念，將服裝、香水和美容品、配飾、珠寶等連成一個設計體系，塑造強烈的個人風格。

斜紋軟呢套裝 菱格紋手袋 經典設計

展覽第2章節涵蓋Gabrielle Chanel 1950年代之後至1971年最後系列的創作。1954年Chanel回歸高級訂製服，設計逆潮流而行，重申其時尚宣言。通過編結滾邊的斜紋軟呢套裝、雙色鞋和2.55菱格紋手袋，其風格和設計法則進一步展現。搭配織金套裝的服飾珠寶和高級珠寶作品，與服裝的簡約克制形成鮮明對比，這種對比手法被後人廣泛運用。展覽尾聲精選的一組設計和兩部短片闡述了Gabrielle Chanel晚期的最後幾個系列，展現她對創作的一貫追求與自我更新。她堅持自己的風格，與所處時代的潮流背道而馳之餘，更徹底改寫和重新定義女性風尚。●

info

「時尚宣言｜嘉柏麗爾·香奈兒」

Gabrielle Chanel. Fashion Manifesto

日期：即日至11月24日

時間：周二至日，上午11:00至晚上7:00（周一休館）

地址：上海黃浦區苗江路678號上海當代藝術博物館2樓

購票：微信關注「上海當代藝術博物館」

查詢：https://www.powerstationofart.com

文：溫兆明

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵：lifestyle@mingpao.com

[The Buzz]