新品牌進入亞洲市場 香港為首站 綠色隕石表盤「漫遊」宇宙

秒針盤如太陽--Promenade Guilloché Ivoire腕表的秒針盤猶如太陽，精細切割的璣鏤紋如陽光一樣從秒針盤放射而出。$157,000（品牌提供）

【明報專訊】雖然環球奢侈品市場有回落趨勢，但就腕表範疇來說，香港始終是成熟市場，多年來一直佔據全球腕表市場的3甲之列。故不少獨立或新進品牌想要進入亞洲市場時，也會以香港作為首站。最近有獨立品牌不約而同在港開設首個銷售點，例如以古典懷表為設計靈感的機芯配搭豐富表盤設計的Czapek & Cie。

Czapek & Cie在4年前推出Antarctique系列，以南極為靈感，帶來千變萬化、具有引人入勝紋理和豐富色彩的表盤設計。品牌CEO Xavier de Roquemaurel說起，在2021年與Fratello腕表合作推出Antarctique Viridian Green之後，很多收藏家也詢問會否再推出其他綠色表款。「後來我拜訪合作伙伴GT Cadrans（表盤廠）時，他們將一塊隕石圓盤放在我的Antarctique腕表上，看起來跟我們的設計如此貼合，我立刻想到為什麼不把它製成冷色調的綠色呢？ 」於是成就了新款綠色隕石表盤Antarctique Green Meteor腕表。

史前隕石經酸洗拋光 呈現美感

在Antarctique Green Meteor腕表中，光線捕捉了由隕石表盤的鐵鎳合金結晶結構產生的幾何線條（即魏德曼花紋），讓它看起來具有深邃的立體感。這些晶體是八面體隕鐵結構的特徵，那是在落入地球前在宇宙中經過數百萬年的緩慢冷卻後形成的紋理；也因為這種獨特的晶體結構，每片用於製作表盤的隕石圖案均不相同，每塊表盤均獨一無二。表盤取自史前時代（距今約6億年）墜落在納米比亞的吉丙隕石，隕石原石切片需經酸洗和拋光，才能展現出圖案的美感。工匠在銀灰色的礦物表面上塗抹多層綠色漆面和拋光，令它在光線下呈現不同色調。隕石可能是地球上發現的唯一一種並非起源於我們星球的物質，甚至比地球存在更早，就像微妙地提醒大家時間和宇宙的起源。此表款限量100枚，搭載品牌自行設計的SXH5自動機芯。

Green Meteor以外，品牌也為系列推出以紫色為設計主調的Passage de Drake Afterglow腕表，表盤綴以Stairway to Eternity註冊圖案，顏色靈感來自南極地區日落後天空出現的紫色，而afterglow一字也有美好回憶的意思，代表腕表陪伴用家經歷不同美好時光。

貴金屬限量版 南極活火山命名

除了少見的顏色表盤，Antarctique系列今年也推出了以貴金屬為主角的Mount Erebus 5N玫瑰金深藍款腕表。為搭配貴金屬，品牌特別重啟了2020年推出的限量版Antarctique Terre Adélie腕表使用的lamé表盤。腕表名字取自位於南極羅斯島、地球最南端的活火山Mount Erebus，它是世界上極少數持續活躍的火山。Erebus是希臘神話中誕生於混沌、代表黑暗的神靈，這火山的顯著特徵是其熔岩中含有細小黃金微粒，並以每天80克的量排放到大氣中。

Lamé表盤由品牌長期合作伙伴Metalem共同製作，以手工操作特殊的梳子，在表盤上做出紋理分明的緞面效果，再以CVD（化學氣相沉積）技術將表盤製成深藍色。玫瑰金表款跟系列其他款式一樣，直徑40.5毫米，厚10.6毫米。5N玫瑰金款以外另設2N黃金款，各自搭配玫瑰色或黃金表鏈，均附贈橡膠表帶，分別限量生產100枚和50枚。

秒針盤放射紋 塑造漣漪光線

雖然Antarctique系列叫好叫座，但品牌也積極發展其他款式，例如今年首次面世的全新Promenade系列。Promenade腕表巧妙地致敬運動元素，但又盡力避免成為傳統的運動腕表。表盤刻意採用不對稱設計，小秒針表盤設於4時半位置，表盤紋理自秒針盤輻射開去，產生動態的張力和流動運動感。

系列包括Goutte d'Eau和Guilloché Soleil兩個款式。Goutte d'Eau即水滴的意思，工匠將大明火琺瑯的美態，以一種迷幻的效果展現出來。隨着腕表移動，表盤看起來就像雨水滴落在靜止的池塘表面，一圈圈漣漪從秒針盤擴散開來。Guilloché Soleil則以太陽為主題，以現代手法重新演繹Guilloché璣鏤紋理。秒針盤猶如太陽，精細切割的璣鏤紋如陽光一樣從秒針盤放射而出。璣鏤紋表盤設有香檳色和暗夜藍兩種顏色選擇，對應白晝和夜晚。腕表配搭採用半鏤空設計的箭形指針，讓大家盡可能地欣賞表盤的紋理。

機芯設計源自19世紀懷表

Promenade的表殼致敬品牌標誌的Quai des Bergues款式，貫徹表殼側面的內凹和噴砂處理、標誌的弧形表冠護肩和可看到機芯全貌的纖薄透明表背設計。腕表直徑38毫米，同樣配搭SXH5自動上鏈機芯；但在Promenade系列中，機芯工程師調整了機芯的結構，將小秒針裝置設於表盤顯示正下方的同一軸線上。機芯的7塊鏤空夾板固定着齒輪系，結構設計極具辨識度，靈感來自19世紀製表師François Czapek設計的懷表。機芯夾板和橋板均經過精細處理，包括倒角打磨、側邊直紋拋光和手工內角倒角打磨。SXH5機芯擺動頻率為4赫茲（即每小時擺動28,800次），由100%回收鉑金製成的微型擺陀上鏈，可提供60小時動力儲存。●

查詢：2577 1332

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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