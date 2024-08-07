Watch News：獲鐘表界巨人垂青品牌 運動腕表輕巧

【明報專訊】在今年數個首次參與Watches and Wonders表展的品牌中，有一個非常年輕的品牌：由Küffer家族在2018年在瑞士比爾（Bienne）創立的NORQAIN。

大家或者不認識它，但2022年它獲得鐘表界巨人Jean-Claude Biver（圖）的留意並主動接觸合作，出任品牌的董事會顧問，直接讓它成為鐘表界急速冒起的名字。Jean-Claude Biver曾將以往寂寂無聞的Blancpain和Hublot一手帶起點石成金，在身價翻漲後分別賣給Swatch Group和LVMH Group，深諳腕表經營之道，這次相中NORQAIN自然也是看到其發展潛力，最近高時錶行也將品牌引入香港。

品牌的旗艦系列是Wild ONE終極高性能運動腕表，腕表外殼以輕巧堅固的專利NORTEQ碳纖維物料製作，材質重量只有鋼的六分之一和鈦的三成，其獨特結構加裝橡膠減震器，令它能提供高達5000g的抗震能力。表側上的名牌可個人化訂製，雕刻個人信息。表盤具有3層激光切割的曼陀羅圖案細節，帶有鑽石切割立體夜光時針、分針和鑽石切割平面夜光秒針。表款搭載的NN20/1機芯是由Kenissi機芯廠生產的獨家自動機芯（Kenissi廠房同時為Tudor、Breitling、Chanel、Tag Heuer製作機芯），獲瑞士天文台COSC認證，動力儲備長達70小時。

訂製版本 可自選物料 顏色 設計

系列最厲害之處是另推出WILD ONE OF 1的訂製版本，買家可挑選表殼物料、橡膠減震器、表盤、指針、表底蓋、表側名牌、表帶、表扣等設計或顏色，訂購後約1個月便能出貨，推出不久即成為品牌top seller！●

高時錶行

地址：太古城中心2樓203-205號舖

查詢：2369 0889

文：張曉冬

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