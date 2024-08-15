the buzz：A. Wang近20年設計路 強調大膽創新 「時尚與文化緊密聯繫」

【明報專訊】Alexander Wang出道之初是才華洋溢的時尚界新星，一度掌管自家品牌和兼任Balenciaga的創意總監，及後經歷性侵指控而低沉了一段時間，後來重新振作到今天積極地迎接明年品牌創辦20周年。《明報》life&style最近與他作專訪，回顧品牌過去和展望未來，並談及其最新系列。

「無想過品牌會變成全球時裝公司」

美籍華裔設計師Alexander Wang（下簡稱A. Wang），2005年時年僅21歲便創辦了同名時尚品牌，到2007年首次於紐約時裝周發布系列，次年獲美國時裝設計師協會（The Council of Fashion Designers of America）頒發CFDA/Vogue Fashion Fund獎項。A. Wang的設計反映時代轉變，亦擅於運用黑色，出道數年已炙手可熱，2012年被委任為Balenciaga的創意總監，同時兼顧自家品牌，事業發展如日中天。不過3年後他便離開了Balenciaga，2021年傳出的性侵指控鬧得沸沸揚揚，訴訟一直困擾A. Wang之餘，亦影響品牌形象和發展，後達成和解。A. Wang未有因此一蹶不振，品牌明年迎來20周年，早前他短暫到港與本港時尚時裝零售店JOYCE會面，我們亦值此機會與他作專訪。

品牌邁向20周年，A. Wang認為當中有不少里程碑。「自從我推出品牌以來，經歷了很多touchpoints（觸發點），當初我推出第一個羊絨膠囊系列時，根本未想過品牌會變成一間全球時裝公司，從此我可以不斷探索和發展我的願景，最終擴展到中國和亞太市場。另一個touchpoint是Rocco手袋的一夜成功，它將公司轉變為全品類時裝店。隨後與adidas、Bvlgari和BMW的合作亦為品牌提供重要機會，提升我們的地位。 」他補充：「去年我們在北京舉辦了首個展覽Edge，能夠展示多年來取得的進步，分享我們對重塑奢侈品的看法，同時加深品牌與中國市場的聯繫。」

A. Wang入行近20年，由起初投身時裝設計行業，到經歷多年後的今天，他覺得時尚產業有什麼變化？怎樣迎接未來的挑戰？「時尚行業真的發生了很多變化，現在大家會透過網上社交媒體推動對話，似乎令時尚和文化世界的聯繫更加緊密。從我開始工作起，能夠將人們聚集在一起對我來說一直非常重要，因為時尚確實是流行文化的核心，要以不同方式持續發展。當我與團隊交談時，我總是喜歡強調我們的大膽、活力和非傳統原則。這種心態有助我們對行業變化作積極的思考和工作。隨着我們不斷向全球擴張，我們高度重視傾聽、協作以及創造能引起文化共鳴的產品和體驗。」作為一個備受矚目的設計師，他如何平衡事業發展和自身生活？「在我入行起，時尚行業的步伐都是不停歇的。但在新冠疫情期間，反而是一個非常難得的機會稍微停下來、反思和調整方向。雖然我尋求工作與生活平衡，以及我的家庭價值觀並沒有很大的改變，但如今我會比幾年前更重視自己的存在和生活的其他部分。 」

SATC Samantha、Tommy Cash聯手拍片

品牌早前於同一時裝騷上發布2024早秋系列（Legacy 2.0）、2024秋冬系列（Primal Decadence）和2025早春度假系列（Meta Morph）。A. Wang的設計一向以充滿街頭酷感見稱，他亦講解了系列的設計概念：「街頭服飾始終在品牌設計的外觀和氛圍脈絡中發揮重要作用，但我不認為它是唯一的靈感。系列中乍看許多關鍵單品、輪廓和風格都很容易轉化為街頭服飾，不過我們更深入探索工作服與不羈野性並置的可能，並以此作為品牌的重要部分。」

在系列發布短片中（圖1），品牌邀請了經典美劇Sex and the City中飾演Samantha的Kim Cattrall，以及在多場時裝騷中位列頭排觀眾席、以幽默的奇裝異服成為焦點的愛沙尼亞饒舌歌手Tommy Cash參與演出，效果幽默又型格。他解釋：「Kim Cattrall代表了Wang Woman的精神，同時也體現紐約人全力以赴、不屈不撓的態度。我喜歡Kim和Tommy Cash一起時所產生的化學作用，他們對一切事情出人意表的處理方式，總是讓人感覺新鮮。他們對角色的投入是顯而易見的，使時裝訴說的故事能更具體呈現。」●

查詢：alexanderwang 2118 2552（海港城店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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