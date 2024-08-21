Watch News：鮮色搶眼石英纖維腕表

表冠功能顯示--Richard Mille RM 65-01系列推出淡藍色和橙黃的Quartz TPT石英纖維物料表殼款式。表盤右下角箭頭指向W、D或H，分別代表表冠是在手動上鏈、半瞬跳日期設定或手動調時狀態。$3,005,000（品牌提供）

【明報專訊】在奧運比賽場內外，不少運動員和名人也戴上名表出席，網球運動員Rafael Nadal、Louis Vuitton男裝創意總監Pharrell Williams等人，便都戴上Richard Mille現身。雖然今屆奧運曲終人散，但新表倒是源源不絕。Richard Mille最近發表RM 65-01系列新作，帶來橙黃和淡藍色的Quartz TPT石英纖維物料的兩款腕表，非常搶眼！

RM 65-01是雙秒追針自動上鏈計時表，配搭RMAC4自動上鏈機芯——佩戴者可根據活動習慣或是否處於運動環境而調整擺陀的慣性，從而調節主發條的上鏈效率。表冠中央設功能選擇器按鈕，讓佩戴者在手動上鏈模式（W）、半瞬跳日期設定（D）和手動調時（H）之間切換，在表盤的4時半位置顯示。8時位置則設有快速上鏈按鈕，只要輕按一下便能為發條鼓上滿鏈。

腕表表殼以NTPT公司（North Thin Ply Technology）研發的Quartz TPT石英纖維物料製作，此尖端複合材質由多層二氧化矽纖維打造，每層纖維均浸抹了專為品牌開發的特殊樹脂，在6巴壓力和120℃高溫下加工成形。此物料能做出各種色彩效果，並具有輕量、抗敏、抗衝擊、抗紫外線和耐磨等特點。兩枚新表的顏色分別取材自天藍色的天空和橙黃色的太陽，讓人聯想到夏日的陽光與海灘。●

查詢：2918 9696

文：張曉冬

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