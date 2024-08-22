brand focus：踏出永續時尚發展步伐 招牌鋸齒厚底鞋 百搭易襯

厚底鞋：從樂壇天后Beyoncé，到女星Lily Collins和Viola Davis等，都曾穿上Elyse厚底鞋配搭formal或休閒造型。（Stella McCartney Instagram圖片）

【明報專訊】可持續時尚是當下時尚界的大趨勢，除了選用高品質面料，降低對環境影響，設計師亦期望創造經典單品，讓服飾不會隨着潮流變化而易於過時。在時尚界有「環保先鋒」外號的Stella McCartney，早在10年前已創造出「零殘忍」的Elyse厚底鞋，不但為自家品牌帶來簽名作，她踏出的永續時尚發展步伐，亦比起一眾奢侈品牌來得更快更堅定。

父親Paul McCartney是The Beatles成員，母親Linda McCartney是著名攝影師兼環保人士，Stella McCartney不但從小深受父母薰陶，更好好善用自己的名氣，身體力行推動環保，自同名品牌創立以來，她一直堅持不使用任何動物皮毛，並致力研發環保、可持續的替代材料。品牌經典的Elyse厚底鞋，正是代表Stella McCartney理念的招牌鞋履。

零殘忍時尚典範

Elyse厚底鞋於品牌2014秋冬時裝騷首次亮相，靈感源自男士Derby shoes，並配上反叛味濃的鋸齒形鞋底，除時尚外還塑造出一股搖滾風格。除了外觀設計，其一大賣點在於製作過程100%堅守零殘忍原則，據品牌表示，每雙鞋都是在意大利手工製作，所有鞋款均使用純素面料製造，就連膠水也不含任何動物成分；至於鞋底則選用FSC認證的木質，約80毫米高的厚底，結實卻輕盈，讓穿者提供高跟鞋以外的選擇。當年甫推出市面，迅即在時尚界走紅，亦憑着其獨特風格，加上百搭易襯的賣點，吸引了眾多名人追捧，像是Beyoncé、Lily Collins和Viola Davis等都以其配搭造型亮相公開場合 。

過去10年，Elyse厚底鞋不斷推出創新設計，例如與香檳品牌Veuve Clicquot合作推出Elyse厚底涼鞋（圖4，$8900），除了採用以香檳酒莊的葡萄副產品製作的葡萄基純素皮製作鞋面，就連鞋底也用上來自傳統香檳酒窖剩餘的軟木塞製成，體現兩個品牌的可持續發展理念。

秉持保護地球與綠色理念

雖然近年不少奢侈時尚品牌，相繼宣布不再使用任何動物毛皮製作產品，不過，據PETA 2021年發表的報告指出，時尚產業為了製取皮革，每年殺戮超過10億隻牛、綿羊、山羊和其他動物，長久對自然環境產生了負面影響。作為可持續時尚先鋒人物的Stella McCartney，則由始至終秉持着保護地球與綠色理念，為消費者提供兼顧美感與環保的時尚選擇。Elyse厚底鞋正具體實踐她的理念，同時見證品牌在零殘忍鞋履領域的堅持與創新。●

查詢：Stella McCartney 2801 6793（置地廣場店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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