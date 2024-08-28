Watch News：復刻表款提供潮汐顯示

【明報專訊】資深表迷對Hodinkee平台不會陌生，它除了是個專業網上腕表資訊網站，也經常和不同品牌跨界聯乘。最近Hodinkee第3度跟TAG Heuer合作，復刻品牌的經典Seafarer表款。Seafarer最初是Heuer（TAG Heuer前身）在1950年代至1970年代為Abercrombie & Fitch（下稱A&F）生產的表款，當時的A&F是主打戶外體育用品，並非走後來的性感形象或現時的青春時裝路線。那時美國是Heuer的主要市場，A&F總裁Walter Haynes與Heuer家族交情深厚，造就腕表誕生。腕表的特別之處，是在計時功能以外提供潮汐顯示，為海上活動愛好者提供實用功能。

Hodinkee選擇復刻這枚腕表，也見證品牌與平台之間的深厚友誼。腕表配搭品牌自製TH20-13潮汐指示計時機芯，外觀上保留了1968年2446C Seafarer型號的特色，黑色和乳白色的主表盤，以及綴上天藍色和寶藍色的倒數計時和潮汐指示小表盤的設計均忠於原版。腕表為無表圈表殼設計，相關資訊移至表盤外圍，配搭42毫米Carrera Glassbox表殼。

顏色忠於原版 改良水晶鏡面

新表並非一成不變，也有經過改良的地方，例如拱形藍寶石水晶鏡面復刻了當時有機玻璃水晶的外形，但比後者更耐用和讀時更清晰。12時位置設TAG Heuer和Carrera標誌（前作為Heuer標誌和Mareographe字樣），6時位置的小表盤則加上Seafarer標誌。為呼應Seafarer表款的傳統，腕表不設日期顯示。●

查詢：TAG Heuer 2295 0200

Hodinkee https://www.hodinkee.com

文：張曉冬

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