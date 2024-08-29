showcase：閃亮金屬質感 超現實意象 科技×美學 數碼時代展優雅

【明報專訊】互聯網、虛擬實境、人工智能等數碼科技，一浪接一浪地為我們帶來重大改變。科技令生活變得更便利、豐富，工作更有效率，還大大影響我們的思維模式。Anteprima的創意總監荻野泉因而有所啟發，以「數碼時代的優雅」（Digital Elegance）為題，創作品牌的二○二四秋冬系列。

雖然我們都在數碼時代中親歷變化，卻好像有種身處其中而不自知的感覺，享受着科技帶來的好處同時，似乎沒有真正體會箇中變化為我們帶來的影響。Anteprima的創意總監荻野泉卻透過時裝作抽象的表達，試圖探索人與科技之間的關係。「在這個數碼時代，我仍然相信時尚有能力影響人們的感受、思想和行動。我希望透過這個系列，由現實世界展現不同的可能，提供一個思考未來和發展的機會。」

設計注入cyber punk元素

系列以「數碼時代的優雅」（Digital Elegance）為題，透過時裝激發視覺與其他感官的體驗，並大膽把現代科技與美學融合，包括嶄新的布料運用；設計上注入了cyber punk元素，挑戰傳統規範，將數碼龐克的前衛風格與精緻高級時尚融為一體。衣飾上運用了多種立體觸感和具反光效果的材質，例如以方形鏡面亮片拼湊出數位處理的扭曲圖案，或是以霓虹珠片綴滿於針織布料之上，形成閃亮的金屬質感，令人聯想到數碼世界的超現實意象。複合網紋呈現液態般流動的光澤飾面，配合超大立體衣袖的設計，增強不同角度的折射效果，再加上隨身體擺動的鏈條流蘇裝飾，為造型增添幾分前衛不羈。時裝騷配上數碼背景（圖五），令穿上系列的各個模特兒，如置身未來主義的數碼世界中。●

文：溫兆明

模特兒：Anna R（Primo）、Julie Cheng（We Management）、Nika S（Quest Artists & Models）

化妝：Kyo Lee

髮型：Sam Chan

editor's pick：簡約Wirebag 自然垂墜更立體

Anteprima的熱賣單品Wirebag，因使用獨有wire物料編織而成，產生的閃亮效果帶來與別不同的質感。適逢品牌的2024秋冬系列主題為「數碼時代的優雅」，Wirebag這獨特質感顯得分外貼題。今季全新推出的袋款Fluido Wirebag在造型上力求創新，Wirebag原本採用長方扁平袋身設計，新款以精緻編織手法令袋身可自然垂墜扭曲而呈現立體形態，拉鏈開口設於袋側，配合橫形的手袋空間，讓造型簡約的Fluido Wirebag更顯巧思。●

文：溫兆明

查詢：Anteprima 2167 7386（ifc店）

編輯：陳淑安

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