showcase：時裝上的文房四寶 濃淡墨色渲染 散發古雅風韻

【明報專訊】什麼是「焦、濃、重、淡、清」？指的乃是國畫中五種濃淡乾濕不同的墨色。一般人對國學認識不深，反而每次看Shiatzy Chen的創作，都能從中認識多一點，並可領會到古雅的詩意。品牌的2024秋冬系列以時裝演繹「墨沫」（Scene of ink）主題。

墨分五色「焦、濃、重、淡、清」，以其濃淡乾濕來演繹漸變有力的意境，帶來磅礴又生動的色調，是繪畫藝術中甚高層次的表現手法。設計師Shiatzy Chen借東方美藝和傳承書法文化的精神，以其中不可或缺的文房四寶為2024秋冬系列的故事骨幹。設計師自言「起以墨條，後研磨墨，觀看墨染如雨、如川、如海般濃淡的無邊延伸，凹凸遠近的變幻莫測，從中攝取靈感」。水墨於宣紙上暈、流、染的自然表現，幻化不同圖像，並以繁複的刺繡貫穿系列，在服裝和手袋（圖5）上點綴層層的墨花。

簡潔立體輪廓 精巧刺繡裝飾

系列的服裝廓形借鑑墨條的形態，出現大幅簡潔長立方體的輪廓，當中還包含1960年代西式套裝的剪裁，或加入荷葉邊的領花或下襬，表現如花朵般的流麗動態。精巧的刺繡裝飾，如黑色金屬緹花之間藏有的黑戧金色紗線，表現出力道猶存的刷墨層次，流蘇、馬海毛綑邊詮釋墨花的亦動亦靜，中式刺繡疊上西式緞帶產生堆墨效果，以及墨分五色的層次和張力，一撇一捺間讓穿者散發雍容華貴的氣度。●

查詢：Shiatzy Chen 2907 2288

文：溫兆明

模特兒：Meng Yao、Vetta（Synergy Model Management）

化妝及髮型：Carry Chan

編輯：陳淑安

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