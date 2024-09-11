兩大表壇盛事 傳統腕表勇於創新 熱情果色調表盤 眼前一亮

聯乘新作--H. Moser & Cie.在Geneva Watch Days發表，跟另一獨立品牌Studio Underd0g以熱情果顏色推出聯乘新作，叫人眼前一亮。左起為H. Moser & Cie. Endeavour Perpetual Calendar Passion Fruit腕表、Studio Underd0g 03SERIES Passi0n Fruit腕表。（品牌提供）

【明報專訊】剛過去的8月底，表壇舉行了下半年度的兩大盛事，分別是在日內瓦舉行的Geneva Watch Days和Watches and Wonders上海站展覽。前者是疫情期間因Baselworld表展取消而衍生，部分品牌如Breitling、Bvlagari、H. Moser & Cie.在GWD上均會發表年度巨作，加上WW內的品牌同期亦會趁上海展期推出新作，兩大表展引爆下半年度的表壇話題！

Geneva Watch Days：

H. Moser & Cie.聯乘Studio Underd0g

Meylan家族在短短10多年間，將H. Moser & Cie.推上一線品牌，其成功之處在於着重傳統之餘亦勇於創新，今次找來另一近年急速冒起的獨立品牌Studio Underd0g合作，推出Endeavour Perpetual Calendar Passion Fruit和Studio Underd0g的03SERIES Passi0n Fruit腕表。兩款腕表就像一份「聯合聲明」，共同以熱情果色調，帶來創新俏皮新表。

Girard-Perregaux 金色三飛橋陀飛輪

3年前 Girard Perregaux 推出了三飛橋陀飛輪腕表，看似飄浮在空中的板橋由表殼內壁突出的鏤空底座固定，支撐齒輪系統、發條盒和陀飛輪。今年重新演繹此經典作，帶來金橋系列三飛橋陀飛輪腕表2024 GWD特別款。新表在時標上改進，12時位置改用雙巴頓型時標。腕表正反兩面的藍寶石水晶玻璃保留盒式造型，加大表冠採用更圓潤形狀，更易操作。

Bvlgari 另類自鳴報時

今年Bvlgari以報時功能為主角，推出3款複雜報時表，其中Octo Roma Grande Sonnerie Tourbillon大自鳴陀飛輪腕表是品牌有史以來最複雜腕表。一般大自鳴腕表均使用西敏寺鐘聲報時，新作卻找來著名指揮家Lorenzo Viotti創作報時曲調。腕表具有創新鏤空金屬表盤，並在音簧鳴奏的旋律中加入古典音樂界別具特色的「三全音」。

Breitling萬年曆誌慶

為慶祝成立140周年，Breitling為3個旗艦系列Premier、Navitimer和Chronomat推出140周年限量版腕表，均搭載品牌首枚萬年曆計時機芯B19，具全日曆和月相功能，自動校正包括月份和閏年日期，並擁有96小時動力儲存。其中Premier B19 Datora 42計時腕表140周年版採用18K紅金表殼，配搭阿拉伯數字時標。

Watches and Wonders Shanghai：

IWC 快拆表鏈設計

Portofino系列一向是IWC最斯文的款式，今年卻變得「好動」，帶來首次配備5排鏈節精鋼表鏈的Portofino Chronograph 39腕表。拋光和緞面鏈節相互交織，設快速更換系統，能輕易換成皮帶。品牌自製69355型計時機芯由205個零件組成，採用導柱輪設計，雙向棘爪上鏈系統為主發條提供46小時動力儲備。

Panerai 10日動力儲存

Panerai 對於長動力儲存腕表的研發可追溯到1960年代，當時使用由Angelus生產的SF240機芯，具8天動力儲存。新登場的Luminor Dieci Giorni GMT Ceramica PAM1483腕表則搭載品牌自家P.2003自動機芯，備10日動力儲存，9時位置為小秒針和第2時區日夜顯示。直徑44毫米的黑色陶瓷表殼搭配近年大受歡迎的綠色太陽放射紋表盤。

Roger Dubuis 置中陀飛輪

繼年初推出的首款Orbis in Machina腕表後，Roger Dubuis在上海發表鑲嵌紅寶石與鑽石新款。Orbis in Machina Central Monotourbillon腕表將陀飛輪置於腕表正中，由內而外以玫瑰金同心圓作為秒針、分針、時針的軌迹，腕表中間圓環鑲嵌的12顆紅寶石和48顆鑽石作為時間刻度，表圈另鑲嵌72顆鑽石，限量生產8枚。

Vacheron Constantin 重現1950年代

2018年面世，在市場上頗受歡迎的Vacheron Constantin Fiftysix系列終於再次發表新作。新表首次搭配黑色表盤和煤灰色磨面小牛皮表帶，融合復古與當代風格。直徑40毫米的玫瑰金表殼配搭外形從馬耳他十字分支為設計靈感的表耳。1326自動上鏈機芯上的粉紅金鏤雕擺陀，同樣飾有馬耳他十字品牌標誌。

查詢：Breitling 2295 1088

Bvlgari 2370 4122

Girard-Perregaux 5616 5627

IWC 2668 5456

H. Moser & Cie. 2526 6122

Panerai 8200 3033

Roger Dubuis 2918 9368

Vacheron Constantin 2104 3311

文：張曉冬

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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