Watch News：獨立品牌新作 營造微妙星空效果

【明報專訊】Geneva Watch Days期間，不少獨立品牌均發布新作。以「液體報時」聞名的HYT首次推出T1 Series「年份款」腕表，只在2024年9月至2025年4月發售。腕表直徑縮小至45毫米，首次採用3款新色調：朱古力色和綠色表款（A）採用紅色液體顯示小時，紫色表款則採用黑色液體。Angelus的Chronodate Titanium計時日曆鈦金屬腕表（B）則用上銀色表盤，散發灰色陽光放射紋。腕表採用多重結構模組化表殼，機芯安裝在輕盈而堅固的碳纖維複合材質製成護殼中，計時碼表按鈕則直接安裝在表殼上。

Arnold & Son為Perpetual Moon 38 Red Gold腕表推出藍色砂金石和懸崖灰表款（C），配搭A&S1612月相機芯，腕表上飾有夜光材質的珍珠貝母月相，周圍環繞着仙后座和北斗七星圖案。Czapek同樣以砂金石為材料，製成Antarctique腕表系列表盤，營造深邃與微妙「星空」效果。Polar Sky款式採用普通時標設計，Flying Diamonds款式（D）則以品牌專利24個琢磨面階梯形鑽石作時標。●

查詢：Czapek 2577 1332（東方表行）

HYT https://www.hytwatches.com/

Swiss Prestige 3956 4711（Angelus、Arnold & Son）

文：張曉冬