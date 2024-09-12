showcase：精湛工藝 締造百年歷史 別具一格的雋永優雅

【明報專訊】一九二四年，意大利工程師兼企業家Pietro Antonio Loro Piana創辦名為Loro Piana的紡織公司。創辦人大概始料不及百年後品牌會憑精湛面料，成為當今時尚奢侈品牌的一股清流。Loro Piana踏入百周年誌慶，其二○二四秋冬系列特別向品牌過往的精湛技藝和傳統致敬。

Loro Piana的羊絨、小羊絨、駱馬毛，以及備受讚賞、名為「國王的禮物」的精細羊毛等矜貴物料，均足以讓品牌傲視同儕。不過品牌卻選擇了薊花（fiori di cardo）作為百年歷史的代表。其起源是一種裝有乾燥薊花的機器，用以修飾布料的表面，為頂級織物梳理和鬆開羊絨的作業，因此Loro Piana認為薊花才是品牌的精髓所在，象徵其精湛工藝及對品質的專注。自1951年起，薊花圖案就已經出現於品牌紋章中。

以薊花為核心設計元素

今個秋冬季除以薊花為核心設計元素，同時亦以多種材質展現品牌的驕人風範，包括經典而粗獷的Cheviot（一種短而粗的羊毛）、羊絨、珍稀的Baby Cashmere和高貴的Vicuña（駱馬毛）。這些纖維和面料的特性和織造方式均細膩嚴謹。此外還有源自新西蘭、呈天然深色光澤和彈性的Pecora Nera羊毛，以及來自意大利錫比利尼山脈、堅韌耐用兼質樸舒適的Sopra Visso羊毛。服飾糅合了戶外風格與略帶陽剛的氣質，如Spagna企領外套、風衣、連帽外套和束腰外套，格仔和百里香花卉緹花則為服裝注入別具一格的雋永優雅。飄逸的真絲外套、真絲大褸、緞面半身裙，散發柔美氣質。另一重點是飾有精緻薊花圖案的小巧外套和西裝外套，呈現女性魅力。配飾方面，除各款備受推崇的手袋，今季的帽子亦為整體穿搭增添格調，無論是小巧的藥盒帽還是軟邊帽，都能展現高雅的獨特魅力。●

文：溫兆明

協力：劉詩言、周可欣

模特兒：Song K.（Primo）

化妝及髮型：Chris Lam

editor's pick：簡潔首飾系列

Loro Piana以面料著稱，而其手袋系列包括Extra、Bale和 Ghiera也愈來愈受時尚愛好者追捧。最近品牌以3個袋款為靈感，推出首個首飾系列。啟發自Extra手袋的Extra款式手鏈（$4100），兩個鉚釘扣可調整為兩種尺寸，閃亮的掛鎖吊飾邊緣呈圓形設計；Bale手鏈（$6000）採用togo搭扣，重現袋身開口的栓扣細節，與皮革襯托出略為豪邁的個性；而Ghiera雙層纏繞手鏈（$5100）則採用同款手袋上的獨特扣件。各款首飾的設計均簡潔優雅，亦能為造型增添具質感的細節。●

查詢：Loro Piana 2868 9623（置地廣場店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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