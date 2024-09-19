brand focus：香港設計師Mountain Yam 高爾夫球服飾×時裝 誇張裁剪顛覆印象

【明報專訊】隨着時尚與運動文化的融合，愈來愈多設計師探索並結合功能與美學，將運動元素融入日常服裝中。1987年在美國加州創立的高爾夫球服飾品牌Ashworth，向來是具功能性的高爾夫球服飾品牌。為了尋求創新突破，最近找來香港設計師Mountain Yam（任朗呈）合作聯乘系列Ashworth×Mountain Yam，以全新視角演繹高爾夫球服飾。

能夠與國際品牌合作，對於香港設計師而言，無疑是一個重要的里程碑。這次Mountain與Ashworth的合作，原來源於一趟旅程，他表示：「去年跟貿發局一起去韓國，了解當地的時裝營運系統，其間認識了Ashworth管理層，當我們談及運動時尚文化，大家的想法不謀而合，便萌生推出聯乘合作的主意。」

Mountain於2011年創辦個人品牌112 mountainyam，主打設計現代女性的時尚衣櫥，這次「跨界」參與設計高爾夫球服飾，令人好奇Mountain本身是否這項運動的愛好者？「我本身都很喜歡不同類型運動，例如滑雪、做gym、球類活動等，早幾年玩過高爾夫球，不過依然屬於『初級BB班』。」在構思系列設計時，Mountain和創作團隊從了解Ashworth的品牌歷史文化開始，再分析高爾夫運動的穿搭要求、功能和用家喜好等，然後再策劃系列的單品分佈。他回憶說：「在research的階段，我們幾乎翻轉了品牌的陳列室，找到很多『歷史遺物』，就像回到過去重溫經典。」

以「進化」為主題 大膽剪裁

聯乘系列以「進化」為主題，服裝採用大膽的剪裁結合剪影元素和浮動條圖案，設計鮮明突出。談及系列的創作靈感，Mountain娓娓道來：「對方是一個具歷史的國際高爾夫服飾品牌，這次我們以時空穿梭的概念回到過去，放眼未來。我和創作團隊重溫品牌過往的經典款式，好像進入時光隧道般，感受1980年代高爾夫文化，溫故知新，以Evolution的概念，將現代元素融入新設計當中。」他補充：「當穿梭時光隧道的時候，粒子幻化，其中的光、暗、物質和能量都混合、分裂、轉移和變化。影像重疊，猶如高爾夫球手揮動球杆，我們透過捕捉這個時刻的瞬間，幻想將光影和能量注入系列。」時裝騷的巨型背景銀幕，亦穿插播放如時光隧道的幾何影像，呼應系列的主題。從系列可見不少Mountain的簽名式設計，像是漣漪圖案、拼色設計等，在創作時，他如何平衡雙方的風格和設計元素？「我希望設計能夠帶給Ashworth現有顧客新鮮感，同時亦能夠開拓新的顧客群。所以在設計元素、服裝版型、物料選擇、功能細節等，我們都反覆思量，希望新設計能帶給穿者生命力、活力和個性。」

傳統的高爾夫球服飾，向來予人低調的感覺，尤其注重物料和功能，然而Mountain卻為這個聯乘系列帶來了一些誇張剪裁的款式，例如男裝闊腳褲等，似乎要一改高爾夫球服飾固有的印象。「設計上我們特意採用全新剪裁和版型，希望帶給客戶多元選擇，增添個人風格。而每一件單品，基本上都備有可調節的功能，像是你提及的男裝闊腳褲，除了可以闊腳單穿外，在細節上，我們亦添加了縮橡筋功能，讓穿者可以按自己喜好調整褲腳大小。」

運動服飾日常配搭

站在商家的角度，自然希望品牌推出的產品既多元，又能滿足不同的顧客層，而事實上，近年時尚圈亦相當流行sporty chic，運動服飾不再限於運動時穿著，Mountain建議如何在日常配搭這個聯乘系列的服飾？「這個是我最喜歡的話題！我們策劃系列的時候，希望每件單品都可以獨立穿著，除了可以全套穿，亦可以配襯Ashworth主系列的其他單品，或是配襯不同類型的服飾。」他舉例說：「系列中一件女裝印花風衣，可以內襯品牌白色Polo Tee，再加一條洗水牛仔短褲或黑色半截紗裙；另外，當中的一件男裝oversized拼色Polo Tee，則可以配襯卡其色長褲或短褲。」在這次的聯乘合作中，Mountain坦言希望可以將每一件單品的可穿度發揮得極致，設計出一個適合做運動，又可以mix & match的運動時尚休閒系列。●

查詢：Ashworth 2265 7169（又一城店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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