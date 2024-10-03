THE BUZZ：個性化男裝訂製服務 感受意大利時尚專業精髓

【明報專訊】隨着時代變遷，男裝風格和搭配隨之演變，愈來愈具個性。每年分別於1月和6月舉行的Pitti Uomo國際男裝貿易展覽會，聚焦男裝新興趨勢與潮流，促進世界各地參展商和買家交流合作。連卡佛也引進當中品牌，並邀請 Pitti Immagine Uomo首席執行官的Raffaello Napoleone來港，向本地顧客展示意大利男裝的魅力。

Pitti Uomo是意大利公司Pitti Immagine於1972年創辦的國際男裝貿易展覽會。當中Pitti源自佛羅倫斯一個曾經顯赫的家族號名，而Uomo在意大利語中則指男士或男裝。有別於米蘭、巴黎的時裝周，Pitti Uomo專注於男裝Trade show，在經歷過半世紀的發展後，已成為男裝界最具影響力的貿易展覽會之一，在連結設計師和全球買家和零售商發揮不可或缺的作用。

邀請年輕設計師參與

Raffaello Napoleone作為其首席執行官，認為什麼是Pitti Uomo的魅力所在？「Pitti Uomo的成功，離不開其位於佛羅倫斯的地理優勢。這座城市以豐富的藝術、文化和歷史而聞名於世，為展覽會創造一種無可比擬的氣氛，使其成為業界的獨特盛事。」自創辦起，Pitti Uomo一直支持新進設計師，每季度都會邀請年輕設計師參與展會，讓他們在官方日程亮相，以獲得媒體曝光和關注，成為眾多著名男裝品牌的搖籃，前人包括Raf Simons、Gosha Rubchinskiy、Jil Sander、Kenzo、Maison Kitsune、Peter Pilotto，幾乎每個名字也在當今時尚圈闖出名堂。見證不同時裝設計師成長的Raffaello Napoleone，寄語新一代設計師，「在設計上不但需要創意，還必須保持原創，同時亦要以合理的價格出售具特色的服飾」。

男裝配飾擔任重要角色

他認為在男裝時尚方面，意大利仍然是國際參考的標準。「『意大利製造』代表非常高的可信度和珍貴的專業知識，這構成了無可否認的競爭優勢。」參展Pitti Uomo的品牌推出的西裝，不但融合講究的手工剪裁，亦尤其注重穿者的個性配搭，透過鞋履和皮革製品等配飾點綴造型，讓原本予人公式化印象的造型，透過mix and match增添看頭。Raffaello Napoleone表示：「近年男裝風格產生了重大變化，服飾的配搭自由度和多樣化大幅增加，配飾在整體造型中，扮演着愈來愈重要的角色，甚至模糊了與女裝的界限，這是一種普遍的市場趨勢，我相信這在未來也會持續流行。」

企劃連結設計師和顧客

談及與連卡佛合作宣傳Pitti Uomo，他認為企劃不但具吸引力，還旨在連結設計師和顧客。「這是一場展示意大利工藝精神、男裝創新科技，以及個性時尚的活動，顧客可透過當中的獨家快閃店和度身訂製服務，了解和感受意大利時尚的專業精髓；另一方面，設計師亦有機會直接向顧客講解品牌理念，拉近雙方距離。」繼早前在中環ifc店，以Fantastic Classic為主題為顧客提供西裝和配飾個性化訂製服務後，明起10月4至6日廣東道店亦與Pitti Uomo的合作伙伴J∞QUALITY FACTORY BRAND PROJECT聯手，圍繞Futuro Maschile主題舉行一系列活動，於店內為顧客提供造型服務、工作坊等，讓客人深入了解男裝工藝技術。Raffaello Napoleone補充：「為顧客提供優質服務，絕對是市場學上重要的一環，同時亦能推動high-end時尚。」●

查詢：連卡佛 2118 2288（中環ifc店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com