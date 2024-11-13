WATCHOUT：極繁復古美學與極簡主義之間 聯乘腕表連繫過去現在

聯乘單位--Moser合伙人Bertrand Meylan（右二）和3個聯乘單位的代表一同分享腕表創作的故事，包括The Armoury聯合創辦人Mark Cho（左一）、Massena LAB創辦人William Massena（左二）和Studio Underd0g創辦人Richard Benc（右一）。（品牌提供）

雙按鈕計時--近年Moser推出的Streamliner計時表也是採用單按鈕設計，今次Massena LAB合作表款卻用上傳統的雙按鈕計時設計。（黃志東攝）

聯乘作品--Moser一向走簡潔設計路線，跟Massena LAB合作的Endeavour Chronograph腕表，換上傳統計時表佈局和舊款logo，驟眼看不太像品牌出品，但不變的是品牌的經典煙熏藍表盤。「聯乘作品就是要跟品牌原本的設計有分別，但又要保留部分元素！」William Massena笑說。$225,000（黃志東攝）

【明報專訊】每年到訪表展，其中一個最令記者期待的品牌是H. Moser & Cie.——嚴格來說是期待它每次推出的古怪概念表，例如外形跟Apple Watch極為相似的Swiss Alp、以瑞士芝士做成複合材料製成表殼的Swiss Mad、以瑞士阿爾卑斯山脈的天然礦石和地衣製成並綴上表廠花園植物的Nature等。概念表以外，品牌也喜歡跟其他製表單位合作，最近便聯合Massena LAB和Studio Underd0g在港介紹3款聯乘作。

瑞士獨立腕表品牌H. Moser & Cie.（下稱Moser）多年來曾推出不少聯乘表款，包括跟香港高級訂製男裝品牌 The Armoury 合作的Endeavour Small Seconds Total Eclipse腕表、跟MB&F合力創作的Endeavour Cylindrical Tourbillon，和seconde/seconde/聯乘的Endeavour Centre Seconds等；當然還有最新抵港跟Studio Underd0g合作的H. Moser Endeavour Perpetual Calendar Passion Fruit和Studio Underd0g 03SERIES Passi0n Fruit，以及上月底才面世、最新鮮滾熱辣的Massena LAB合作Endeavour Chronograph腕表。

重塑1940年代風格計時表

Massena LAB由William Massena創立，是一家創意製表工作室。LAB既代表laboratory（實驗室），象徵對實驗和新想法的開放態度，也代表collaboration（合作），與其他品牌合作。Moser跟Massena LAB合作推出的Endeavour Chronograph腕表限量100枚，從前者1940年代的歷史計時表款中汲取設計靈感，3時和9時位置設小秒盤和45分鐘計時盤。表盤採用Moser標誌的電光藍表盤以及早期標誌，外圍設有測速刻度，41毫米精鋼表殼配搭棕色大捻角羚皮表帶和白色縫線。腕表上所有刻度、小表盤和指針，均覆以Super-LumiNova夜光塗層，確保任何環境下清晰易讀。

身為古董製表的資深鑑賞家和Moser品牌的老朋友，William Massena在作品設計上扮演關鍵角色：「這次合作最令我着迷的地方，是如何從1940年代的計時表中汲取靈感，然後在過去極繁復古美學與現代Moser核心中的極簡主義之間找到平衡。要將兩者結合是個很大的挑戰，但新表正好能連繫過去、現在。」

熱情果組合 萌芽綠色種子

至於品牌與Studio Underd0g攜手推出的則是兩枚一對的腕表組合，限量100套。H. Moser Endeavour Perpetual Calendar Passion Fruit腕表採用紫色漆面放射狀太陽紋表盤和在18K黃金底座上帶有捶擊紋理的Maracuja大明火琺瑯表盤，Studio Underd0g 03SERIES Passi0n Fruit腕表則擁有粗粒漸變琥珀色和皇家紫色多層表盤。兩枚腕表也加入了小量綠色的元素，象徵熱情果的種子，腕表上雖然沒有在表盤加入任何品牌標誌，但辨識度極高。

Studio Underd0g創辦人Richard Benc說：「在2020年疫情期間，我每晚均努力創作充滿玩味而設計嚴謹的腕表概念，最後於2021年3月創立了Studio Underd0g。雖然我們和Moser的定位完全不同，但大家同樣對腕表充滿熱情，於是我想到以熱情作為合作的主題，兩個品牌一同以熱情果的紫黃配色製作表盤。」腕表界通常被視為嚴肅的行業，Studio Underd0g卻提供了一個嶄新的視角，「儘管我們的方式充滿玩味，但在設計上毫不馬虎，腕表的每個細節、紋理、材質、表面修飾和顏色都經過了精心考量」，這也是品牌跟Moser的共通之處。

William Massena、Richard Benc以及Moser合伙人Bertrand Meylan一連數天在東南亞市場發布新作，來到香港最後一站，大家變得更有默契和熟絡。問Bertrand Meylan有沒有打算再跟兩個品牌合作創作三方聯乘表款？他認真地想一想：「Moser一直喜歡跟不同單位合作，但甚少重複合作。而Massena LAB和Studio Underd0g跟我們的合作也是從外形設計上着手，如果要做到三方聯乘可能會有一點難度，但凡事never say never，不是嗎？」●

查詢：2526 6122

文：張曉冬

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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