BRAND FOCUS：中國時尚設計師尹經緯 矛盾美學中追求人衣合一

2025春夏系列--Oude Waag的2025春夏系列靈感來自尹經緯參加的一場葬禮告別儀式，從中可見他筆下的簽名式雕塑廓形、恰到好處的剪裁和褶縐，表達女性敢於表達自我的形象。（品牌提供）

【明報專訊】中國時尚設計師的水平日漸提升，業界的評價也變得正面，例如Uma Wang就憑獨特設計在國際闖出名堂；其他後起之秀也有不少，其中設計師尹經緯透過創立品牌Oude Waag，展開一場關於思想、衣物和人體之間兼具理性與感性的探索，展示出結合前衛美學與傳統工藝的視野。

出生於四川成都的尹經緯，屬「海歸派」的時裝設計師，他先在倫敦Central Saint Martins修讀女裝設計，畢業後再到Royal College of Art完成女裝設計碩士學位，入讀這兩間被視為頂尖的時裝學府，既讓他接觸多元化的設計理念和技術，激發創造力與靈感，同時亦為他帶來寶貴的實習機會，他曾在Haider Ackermann、Chalayan等品牌工作，促進個人成長與自信。

對於時裝業界人士而言，能夠跟隨這兩位以大膽前衛、獨樹一幟風格見稱的時裝大師，在兩個品牌工作，尹經緯的履歷讓人相當羨慕，也讓他吸收各自的優點。「在兩個品牌實習時，我都是在製版部門工作，對於學生時期的我來說，能夠接觸到真實的材料與製衣過程非常重要。他們都透過版型或立體裁剪的技藝，傳遞系列的概念與女性形象，學習將抽象的靈感與主題透過服裝語言傳達，是很重要的收穫。」其中Haider Ackermann的工作經歷對他影響尤其深遠，更令尹經緯真正下定決心當時裝設計師，他回憶：「當親身經歷了一個系列如何從一張抽象手稿到生產、試身、造型，以至團隊協作等過程後，我開始相信透過團隊每個人的專注投入與不斷打磨，能讓最初的靈感變成騷場上藝術品般的服裝，這段親身經歷給了我源源不絕的勇氣與信念。」

倫敦時裝周發表碩士作品《矛盾志》

要在時裝界突圍，除了擁有鮮明風格，還需要獨特的創作理念。尹經緯筆下的設計，隱約帶有Haider Ackermann的風格剪裁，突顯女人氣勢的形象。出身學院派的他，亦擅長透過時尚研究，思考衣著與身體間的關係，並運用創新面料、剪裁細節來描述女性與時裝的親密情感。2017年，他在倫敦時裝周發表的碩士畢業作品《矛盾志》（Journal of Paradox）（圖A） ，便表達出他的設計思想，作品更入選Vogue Italia "Vogue Talents 2017"，讓他在業界嶄露頭角，當中包含了他對美學和許多層次的領會。「一方面，這是作為一個東方文化背景的中國學生，在接受完整西方時尚教育體系後，對自己接受中西文化糅雜的反思。中西方思維、抽象與具體、意境與寫實、感性與理性、混亂與秩序，這些元素看似矛盾，卻只有在共存的狀態下，才能達到自己認知的和諧，這也是我對真相本身的認知。真相是無常的，所以在整個系列的色彩上，是個從生到滅的陳述，從肉色、黃色，到絢麗的藍、橙對比，最後到黑色的灰燼。」他補充：「另一方面是我對衣服與人體關係的描述，這是上述的引伸，我認為人一生不需要有太多的衣服，而是要擁有『對』的衣服。如果能找到一個款式或服裝品牌能伴隨我很長一段時間，互相依賴，互為一體，這是很理想的穿著狀態。」他在這個系列中，運用了絲網布料來表達人體的本身。他解釋：「隨着生命狀態的演變，真絲絨（衣服）就像從肉體裏自然的長出，加上充滿棉花（肉體）的真絲絨……人與衣服互為一體，最後回到人體本身，化為黑色灰燼來表現人和衣的渾然天成，融為一體的理想狀態。」

至於最後一層「矛盾」，則源自尹經緯心目中的理想女性，他認為她們都具有複雜的性格。「我往往會被內心和外在有差異的女性吸引，當一個堅韌的人流露出內心脆弱的一面時，我認為才是真實完整立體的。」在系列中，他展示出真絲絨布料的無限可塑，創造出燒掉表面的織物，布料不同層次的印染，以及嘗試不同品質的調色劑，盡可能讓真絲絨表現出豐富立體的層次，表現女性流動多變的特質。

上海創立品牌 展現極致工藝

回國後的尹經緯於上海創立品牌Oude Waag，那時的時裝圈正捲起一股high-street品牌熱潮，然而他未有跟隨這股風氣，這給予他很大的衝擊。「這與我深受其影響的1990年代設計師品牌價值觀相斥，令我懷抱着某種不滿的情緒，創立了這個品牌，而品牌名字本身源自於位於阿姆斯特丹的『舊秤房』，也有老舊價值標準的含義。」顯然站在這個熱潮對立面的他，決意要在設計中展現出對時尚工藝的極致追求，將更為深層的思想傳遞給他的受眾。 ●

查詢：Oude Waag http://oude-waag.com

文：劉詩言

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com