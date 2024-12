WATCHOUT：結合不同文化和神話故事 東西方眾「神」當腕表主角

白虎陀飛輪腕表:中國古代宇宙觀的黃道星區由四大神獸鎮守,其中白虎寓意莊嚴與勇氣,代表西方和秋季,Vacheron Constantin的細木鑲嵌大師在Les Cabinotiers閣樓工匠Ode to the four Guardians White Tiger陀飛輪腕表上,以不同種類和色澤的木材拼貼出神獸的外形。(未定價)(黃志東攝)