BRAND FOCUS：William Shen數理邏輯注入時裝 未來主義設計 羽絨服富雕塑感

【明報專訊】數學與美學是否有關聯？可能很多人的答案都是肯定的，不過若問箇中奧秘，相信不會有多少人能說出所以然，在時尚界找個數學結合美學的例子更是罕有。然而《明報》life&style訪問了中國設計師William Shen，他將複雜的數理邏輯注入時裝設計，成為當中的代表人物。

William Shen於2020年創辦奢華羽絨服品牌RAXXY，與很多來自中國的設計師一樣，William會將中國傳統文化融入設計之中，不過他的另一過人之處，就是將數理邏輯注入時裝設計。這與William的個人背景極有關係，他解釋：「我從小對數學充滿了好奇心，在我的感受裏，數學是一種唯美的藝術。求學時曾參加過多次數學競賽，也獲得過多個獎項，包括全國中學生數學奧林匹克競賽。」因此RAXXY的設計極富嶄新的未來主義美學，他亦提出「3D時尚轉型技術」，將編織元素融入全新的結構中，重新構想羽絨服的可能。RAXXY於2020年秋冬上海時裝周首次亮相，在短短3年間，品牌便與Moncler等知名品牌合作，並登上米蘭時裝周的官方日程。

記得第一次看到RAXXY的作品令人感到心花怒放，其服裝有如讓人置身童話般的奇異世界。當初William為何會選擇羽絨服作為核心素材？「在街頭文化流行的當下，我們發現市面上大部分羽絨服的設計只停留在布料的差異和不同圖案的印花。我認為羽絨服的設計不應停留在表面，它應該有更大的發揮空間。另外，羽絨作為特殊的素材，它的『時裝化』卻非常少見。所以從這兩個方面來講，羽絨服的設計潛力相對於其他品類具備更廣闊的空間。」

塊狀結構塑造「維新時裝」

William以數理邏輯思維跨界來設計服裝，並有借助於AI演算法。他娓娓道來其創作歷程。「RAXXY的設計在前期並沒有用到傳統時裝的常用工藝，比如印花，刺繡，提花等。我們都是通過自身的專利工藝來表達設計。所以在尋找每一季的靈感時，還需要配合我們自身工藝來做一些實驗，而靈感就從中而來。在整個設計的演化過程，其實是有兩條線索的，其一是色彩，以此追求整個系列統一的感覺。另外就是以工藝來表達衣服形態，簡單來說是雕塑形態線。」他形容RAXXY的核心是「維新時裝」，是一個塊狀結構的體系，以塊狀結構塑造雕塑感。

擁多項工藝發明專利

RAXXY在短短數年間成績斐然，並得到歐美明星名人和多國時尚媒體的垂青，當中有什麼令William感受至深？又有什麼事對品牌的發展有重大影響？「今天大家看到RAXXY的時候，印象一定非常深刻，因為它和其他品牌有所不同，這樣的風格在全世界找不到同類。記得我們在米蘭時裝騷後。意大利時尚界對我們的評價是：『中國終於有了自己的設計！』RAXXY的獨特外觀來自我們的專利維新時裝技術，正是一開始我對RAXXY的定位——一個羽絨服的奢侈品牌，因此我們才發展出多項工藝發明專利。」他續稱：「所以最令人感受至深的就是，我們一開始就決定做一件困難的事情，正所謂『弱者選擇競爭，強者堅持創新！』，對於中國的品牌來說，價格想要去到全球奢侈品領域是非常難得，做到這一點，我覺得是來自我個人邏輯上獨立和嚴密的思考；這應該是數學賦予我個人的能力。」

以上海和米蘭為基地

RAXXY以上海和米蘭為基地，William覺得品牌在內地和世界各地的發展有什麼分別？「上海為基地主要面向內地市場。相對於歐洲來說，內地的買手市場還不是很成熟，同時內地買手店對高價產品的接受能力有限。不過作為疫情以後成立的品牌，我們的先鋒設計以及較高價格，在歐洲反而能左右逢源。米蘭的合作方是我們整個歐洲的代理。我們的前期目標明確，就是往奢侈品的方向發展。歐洲對先鋒設計及價格接受度都比內地更有優勢，RAXXY今年也會在全球十多個國家的買手店或商場銷售。」除此以外，William對品牌的未來還有其他願景。「一方面，我們的2025年秋冬系列已經準備完畢，會在2025年初發布，我們正爭取進入巴黎時裝周的官方日程。在商業上，我們正逐步拓展全球市場，除了歐洲和中國，我們準備拓展美國市場。此外，日、韓、亞洲其他國家以及中東等地區，都在積極開展工作。目標是要將RAXXY成為中國首個全球奢侈品牌！」●

查詢：RAXXY https://raxxy.com

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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