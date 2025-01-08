HIGH JEWELLERY：Jean Schlumberger邂逅黃色鳳頭鸚鵡 貓頭鷹夜幕下登場 佇立坦桑石上

【明報專訊】提起Tiffany & Co.的高級珠寶，大家最深印象的一定是Bird On A Rock系列胸針。但近年這隻鳳頭鸚鵡不止停留在胸針，更在戒指、頸鏈上現身，其身上的羽毛也換上更艷麗的Rainbow設計，甚至還帶來了新朋友貓頭鷹，在新一年跟大家一起振翅高飛！

旅行遇上鳳頭鸚鵡 成設計靈感

Bird On A Rock系列跟Tiffany很多著名高級珠寶一樣，同樣出自品牌20世紀藝術家兼珠寶設計師Jean Schlumberger之手。Schlumberger在1907年出生於法國阿爾薩斯一個從事紡織的家庭，幼年時期已展現出其繪畫天分，20歲剛出頭時，他移居巴黎，並開設了一間畫室。1937年，時裝設計師 Elsa Schiaparelli 發現 Schlumberger 的美術天賦，於是請他負責其鈕扣和時裝珠寶的設計，大獲好評。二戰期間，他於法國軍隊服役，其後遷居紐約，至50多歲時獲時任Tiffany主席 Walter Hoving 邀請，加入品牌成為副總裁，他加入Tiffany後可謂如魚得水，盡情發揮其創意和想像力，以鑽石和寶石呈現出以動植物與織物為題材的超現實作品，包括Bird On A Rock系列珠寶。

Schlumberger熱愛旅行，也深愛花卉和動物。在一次前往加勒比海和亞洲的旅行之中，他邂逅一隻黃色的鳳頭鸚鵡，那是一種大型鸚鵡類動物，雖然身上不像一般鸚鵡那樣擁有華麗的羽毛，但頭頂上卻有一顆能夠收展的頭冠。這些羽毛頭冠絢麗奪目，在他的心裏留下深刻印象，隨後他在草稿紙畫上記憶中的鳳頭鸚鵡，牠以自信俏麗的姿勢站立於閃亮鑽石上的模樣，成為Bird On A Rock的設計基礎，及後交由工匠手中實踐，成為現時大家見到的模樣。

鸚鵡形態各有不同

Bird On A Rock首件作品於1956年面世，胸針以鉑金、黃金製成鳳頭鸚鵡模樣，身上鑲嵌彩色鑽石和鑽石等，俯身站立於一枚青金石上。其後的設計大都源自於此，鳳頭鸚鵡始終站立在大顆寶石上，但當大家仔細觀察每一件作品，會發現個別有趣的差異：為了配合寶石大小和切割形狀，鳥兒的站立姿勢、身體傾斜角度、面對方向、雙腳是併攏或是分開，還有在寶石上的位置，均各有不同。

品牌2023年時，曾以Bird On A Rock的概念為基礎，延伸出全新高級珠寶系列，讓鑲嵌華麗寶石的雀鳥飛到胸針、耳環、頸鏈，甚至珠寶腕表上。至2024年，品牌推出了一共8件的Rainbow Bird On A Rock系列胸針，巧妙融合彩色寶石、璀璨鑽石與晶瑩珍珠，並以複雜的金屬薄片嵌飾琺瑯工藝點綴。其中用上35卡珍罕黑色蛋白石作主石的胸針，配搭的鳥兒身上便鑲嵌了藍寶石、鑽石，並輔以灰色琺瑯彩繪；另一件46卡錳鋁榴石主石上，則以綠松石點綴鳳頭鸚鵡頭部，頭冠以18K黃金創作，身體鑲嵌白色鑽石，跟紅橙色的主石成對比。

紫藍坦桑石 午夜的天空

但說到跟系列相關的最特別新作，一定是Owl On A Rock胸針。在晚間，當鳳頭鸚鵡入睡，貓頭鷹才開始出動。工匠將貓頭鷹這一夜行之鳥置於坦桑石之上，重新演繹Jean Schlumberger的設計，坦桑石的紫藍顏色令人聯想到午夜的天空，胸針描繪出貓頭鷹在夜幕下的姿態，呼應晚間靜謐的氛圍。●

紅寶石頸鏈

大中華區率先登場

作為農曆新年中最具象徵意義的顏色，紅色寓意好運連連、事業有成與幸福美滿。Tiffany今年為大家帶來的新春首發款式珠寶是Tiffany Lock系列紅寶石頸鏈，鑲嵌18K玫瑰金與紅寶石，以璀璨設計迎接2025農曆新年。頸鏈上鑲飾0.1卡紅寶石，閃耀的紅寶石正好象徵大家對新年的憧憬，頸鏈即日起在大中華地區品牌專賣店率先發售。●

查詢：Tiffany & Co. 3462 7148

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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