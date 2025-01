HIGH JEWELLERY：Jean Schlumberger邂逅黃色鳳頭鸚鵡 貓頭鷹夜幕下登場 佇立坦桑石上

鳳頭鸚鵡系列--Jean Schlumberger by Tiffany高級珠寶系列Bird On A Rock黃金及鉑金吊墜頸鏈,鑲嵌紅碧璽、鑽石、粉紅藍寶石;同系列Leave Drop鉑金及黃金耳環,鑲嵌粉紅藍寶石、鑽石;同系列Bird on a Rock鉑金及黃金戒指,鑲嵌鑽石、紅寶石,均未定價(黃志東攝)