SHOWCASE：刺繡提花 交織東方韻味 充滿遐想的時尚旅程

【明報專訊】懂得享受時尚穿著樂趣的人，也許會將自己與造型代入每一個場景，陶醉於自我創作的故事之中，令每天都像展開一段旅程。

Mr. Armani似乎深明此理，Giorgio Armani的2025春夏系列主題為In Viaggio（旅途中），示意一位優雅女士在旅途上的多變造型，衣飾交織着東方韻味的廓形、民族式圖案與低調的暗色元素，展現出純粹和毫不費力的優雅。亮麗的絲質和緞面套裝寫意自如，power suit由骨子裏透出非凡氣度，民族風的印花、刺繡及提花則為造型平添懾人魅力。色彩從都市灰色過渡到米色、青銅色、粉色與淡藍色，每個造型都像在講述一個故事，引發無限遐想。●

文：溫兆明

模特兒：Viki L（We Management）

化妝及髮型：Chris Lam

editor's pick：由衣飾至瑰麗花卉

繼尖沙嘴廣東道店翻新重開，Giorgio Armani位於中環的店舖最近亦遷往皇后大道中的The Galleria，提供廣泛的男女產品，包括成衣、配飾、鞋履、眼鏡、Privé香水、高級珠寶、晚禮服、正式服裝、訂製服務、腕表和化妝品。店中店Armani / Fiori更由衣飾延伸至花卉裝飾，以瑰麗花卉體現品牌的美學風格。●

查詢：Giorgio Armani 2805 0068（中環店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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