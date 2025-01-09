BRAND FOCUS：極繁主義設計師Daisuke Tanaka 閃爍水鑽點綴 華麗刺繡編織夢幻

【明報專訊】日本刺繡工藝擁有悠久的歷史和深厚的文化底蘊，融合了精緻的手工技藝與獨特的美學理念。刺繡藝術家在創作過程中，透過一針一線，展現對細節的極致追求。隨着現代設計理念盛行，日本刺繡工藝也在不斷演變，新進日本設計師Daisuke Tanaka便將前衛創意糅合其中，為傳統工藝賦予新生。

日本設計師Daisuke Tanaka於2021年在東京創立個人同名品牌tanakadaisuke，他以設計極繁主義刺繡聞名，透過極度精緻的做工，為日常服飾注入華麗亮點，其作品於2022秋冬東京時裝周首度亮相時，可謂技驚四座。擁有超凡技藝的Tanaka，似乎天生注定食「時裝飯」，然而他並非一開始已清晰了解自己的路向。「當我還在高中時，參加了一個室內設計課程，這讓我喜歡和享受創作。不過當時對於自己的未來卻感到不確定，那時候我偶爾在書店中看到一本Alexander McQueen封面的雜誌後被深深吸引，於是決定追求發展時尚事業。」

入圍第89屆「裝苑賞」決賽

隨後入讀大阪文化服裝學院的Tanaka，認為當中學到的知識，對他的設計方法影響不大，但最大的得着是學院鼓勵表達個人想法的理念。「我的設計過程與學院學到的不同，所以我不會說擁有顯著的影響，然而學院注重培養學生的個性，並給予學生高度的自由，這對我來說非常有幫助。」在學期間，Tanaka曾於2015年入圍日本時尚雜誌《裝苑》設立的第89屆裝苑賞的決賽名單，為他打下發展時尚事業的強心針。「這對我的職業生涯來說是一項重要成就，獲得這個獎項讓我充滿信心，也成為我決定在東京工作的理由。」

Tanaka創作的刺繡圖案精緻華麗，既擁有誇張的輪廓，亦令整體層次顯得繁複。他尤其喜歡採用閃爍或搖曳的材料，令作品相當注目，予人深刻印象。他更把自己的創作形容為具有「魔法魅力」，希望大家穿上品牌的服裝時，能賦予他們力量。「這是一個抽象的概念，但我認為它就像一種能夠激活穿者內心開關的裝置，鼓勵他們表達自己個性。我將我的能量投入到創作過程中，透過合適的表達方式，精心製作細節。」

黑色晚禮服綴蝴蝶刺繡

當細心欣賞Tanaka筆下的創作，除了被繁複華麗的刺繡吸引，每件作品亦充滿夢幻感覺，讓人好奇他的靈感從何而來？「作為一名時裝設計師和刺繡藝術家，創作時我會先考慮單品、服裝輪廓和主題，從廣泛的範圍開始，然後逐漸縮小焦點，再逐漸開創作品，我深信這個創作過程，對於設計師來說至關重要。」提起他近期滿意之作 ，Tanaka選來他為日本女星橋本愛（右圖）出席2024年度東京國際電影節創作的晚禮服。這襲全黑色的裙子，胸前綴有蝴蝶形狀的立體刺繡，並佈滿閃爍的水鑽點綴，極緻華麗。「這件作品讓我特別自豪，雖然我稱之為刺繡，但它更像是一件結合手工藝的藝術品。」Tanaka對細節的迷戀，成就他充滿個性的作品。●

查詢：tanakadaisuke https://www.tanakadaisuke.jp

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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