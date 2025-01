next

【明報專訊】Omega見證人類登月的重大時刻,多年來推出過不少相關的Speedmaster表款。最近發表的全新Speedmaster Pilot腕表採用40.85毫米直徑,靈感取自1957年系列的第一個表款。原版腕表的造型剛硬,顯示清晰易讀,是當年不少美國空軍機師的腕表首選。新作沿用對稱式表殼,其啞面精鋼材質發揮防反光作用,表圈鑲設啞面鋁金屬環,並保留早期系列的設計元素,綴飾Dot Over Ninety和Diagonal to Seventy測速計刻度。3時位置的60分鐘和12小時計時盤上置有三角形啞面橙色指針和轉印白色數字刻度,設計仿照飛機駕駛艙的燃油耗率顯示器。9時位置則設有恍如瞄準器造型的小秒針顯示盤,飾有光漆啞黃色指針和藍色人造地平儀。腕表配搭9900 Co-Axial Master Chronometer機芯,通過瑞士聯邦計量科學研究所(Swiss Federal Institute of Metrology, METAS)認證,防水深度達100米。●

