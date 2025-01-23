WATCHOUT：勇敢追夢 活得快樂 豬小姐粉紅腕表 隆重登場

青色設計--2023年面世的ProPilot×Kermit聯名腕表採用直徑39毫米的鈦合金表殼，表盤用上跟Kermit如出一轍的青色設計，Kermit「本人」在日曆窗中現身。$34,800（品牌提供）

豬小姐藏表底--豬小姐的肖像隱藏在表底蓋內的自動擺陀上方，在轉動時若隱若現。（品牌提供）

【明報專訊】卡通聯乘雖然並非新鮮事，卻往往能引起話題，皆因陪着大家成長的卡通人物總能勾起回憶和共鳴。繼2023年推出ProPilot×Kermit聯名腕表後，Oris踏入2025年再次與The Muppet Show合作，找來當中的超級巨星豬小姐（Miss Piggy）登場。新表採用最能代表豬小姐的搶眼粉紅色為設計主調，12時位置的時標鑲上長方形切割鑽石，豬小姐的迷人肖像則隱藏在表背一側，以滿臉笑容迎接新一年！

上次Oris推出的Kermit特別版腕表，在表盤的日期視窗中加入Kermit頭像，鼓勵大家珍惜Me Time的休息時刻，今次的豬小姐特別版亦延續這份趣味精神，展現其大膽迷人的自信魅力。Oris Co-CEO Rolf Studer表示，選擇以豬小姐作為腕表主角，是因為她非常樂觀的性格，在追夢的過程中盡情享受生活。「生命短暫，大家為什麼不勇敢追夢，活得快樂？這款腕表正是為獨立、自信且充滿魅力的人設計的，而豬小姐無疑是最適合詮釋這個概念的角色。」

豬小姐「現身」表底蓋窗口

腕表以線條簡潔的ProPilot X為基礎，採用34毫米精鋼表殼，搭載瑞士製自動上鏈機芯。機芯由淡紫色底色的自動擺陀上鏈，大部分均隱藏在表底蓋內，但底蓋中間設有一個小巧的窗口，當擺陀轉動時，豬小姐的肖像會在中間若隱若現，趣味十足。

為了慶祝新年新表面世，品牌亦特別請來經常以moi（法文中我的意思）自稱的豬小姐「現身」接受訪問，分享自己自信迷人的秘訣：「Moi（我）之所以迷人，是因為moi堅持要迷人！對moi來說，迷人是一種心態，也是一種生活方式。還有一個小秘訣：盡量多搭配配件！像moi一樣，出門都會至少帶一個珍珠頸鏈、手套、手提包或鑲滿寶石的水壺。」

「成為自己最堅定的支持者」

面對新一年的挑戰，豬小姐亦為大家打打氣：「要成為自己最堅定的支持者。旅程中會有其他人鼓勵你，但真正的動力必須來自自己。要清楚明確自己的目標，並全力以赴地追求，直到實現為止。」她以經常掛在口邊的一句話鼓勵大家：「如果一件物件能帶來快樂，就毫不猶豫地擁有它，親愛的！」●

查詢：Oris 9011 8916

文：張曉冬

編輯：陳淑安

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