SHOWCASE：再生物料 破爛磨損質感 隨性糜爛成廢棄之美

【明報專訊】時裝設計界人才濟濟，現下最當紅的一位，也許是最近獲委任為Maison Margiela創意總監的Glenn Martens。此前他一度同時主理設計充滿實驗性的Y/Project和反叛創新的Diesel，前者在他離開後便開始走下坡，未幾更正式關閉，後者Diesel則勢如破竹，重新在年輕一代心目中建立崇高地位。

在Diesel的2025春夏系列時裝騷上，Glenn Martens以 14,800公斤牛仔布碎製作成一個沉浸式體驗的騷場（右圖），以表達今季的設計核心——「廢棄之美」。Glenn Martens形容在廢棄與破壞中，總蘊藏着獨特的美，重用再生正正展現Diesel的顛覆個性。牛仔熱褲上飾有超長流蘇或簇絨縫邊，破爛牛仔褲的褲腳則飾以精緻刺繡流蘇，同樣流蘇設計亦可見於牛仔仿絲吊帶連身裙之上。棉質布料經過燒花工藝製作出恍如自然磨損的質感，並燒蝕出底層薄紗，形成破爛的視覺效果。在隨性糜爛的「廢棄之美」當中，蘊含精密的設計和非凡工藝。●

查詢：Diesel 3101 2880（時代廣場店）

文：溫兆明

模特兒：Kate M （We Management）

化妝及髮型：Chris Lam

編輯：陳淑安

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