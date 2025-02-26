watch news：TAG Heuer Formula 1賽車腕表換新裝

【明報專訊】TAG Heuer早前公布成為Formula 1官方計時，隨即為其Formula 1系列腕表推出5款新作，包括4款計時表和一款Oracle Red Bull Racing計時表，後者向甲骨文紅牛車隊致敬。原版Formula 1腕表在1986年首次推出，今次換上新表殼，採用輕質鈦金屬，部分款式具有DLC塗層。核心系列設有鋁製測速表圈，表殼和表圈間綴有紅、黃或藍色的圓環。紅牛車隊特別版則採用2級鈦金屬表殼，測速表圈綴有鍛造碳嵌件，藍色表盤綴有F1格子旗圖案，表底鐫刻象徵F1世界的格子圖案以及TAG Heuer和甲骨文紅牛車隊的標誌。

向保時捷911車款致敬

Formula 1以外，今年也是品牌和保時捷合作的第5年，帶來TAG Heuer Carrera Chronosprint×Porsche Rallye腕表。在1965年蒙地卡羅拉力賽中，保時捷以當時全新推出的911首次出賽，是一款經輕微改裝的公路車，雖然並非正式賽車，但其表現卻超出所有人預期，最終獲得全場第5名和同級第2名佳績。新表向這段歷史致敬，配搭品牌自製TH20-08 Chronosprint機芯，其計時模組是保時捷合作系列獨有，當中兩個蝸紋形齒輪令中置秒針會以加速速度完成每個計時分鐘的前15秒，然後減速完成餘下45秒的循環。藍寶石玻璃表底透視以保時捷方向盤為造型的擺陀。新表備有兩款，精鋼表款限量911枚，向保時捷911車款致敬，18K 3N實心黃金款則限量11枚。●

查詢：TAG Heuer 2295 0200

文：張曉冬

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