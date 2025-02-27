SS25 HAUTE COUTURE SPECIAL：2025春夏高訂系列 Mr. Armani領軍 時尚之光 散發優雅迷人魅力

【明報專訊】最近數月間有多個時尚大品牌易帥，對於汰弱留強的時尚界，人事變動理應見怪不怪，但每當見設計師雖努力但壯志未酬，或突然從事業高峰滑落，難免令人覺得惋惜。而且歲月不饒人，即使屹立時尚界50年的Mr. Armani，亦於去年透露會於未來兩三年引退。剛舉行的2025春夏高訂時裝周，適逢Armani Privé高訂系列推出20周年，年屆90的Mr. Armani在完騷時與一眾模特兒開心合照，依然令人肅然起敬，卻也感觸良多。

Mr. Armani於1975年創辦同名品牌Giorgio Armani，建立其時尚王國，不過要到2005年才正式進駐高訂時裝周，推出Armani Privé高訂系列，從此為品牌定立高貴優雅的更高指標。

每次見到Mr. Armani完騷謝幕或與一眾模特兒大合照時，都會敬佩這位90歲高齡的時裝設計師。去年10月他接受意大利報章Corriere della Sera訪問，稱會於未來兩三年退休。對於時尚愛好者而言，雖見慣設計師的興衰更迭，惟像Mr. Armani如此大師級的引退，卻依然感到失落，唯有在他未退役前，再三細味他的傑作。Armani Privé的2025春夏高訂系列，以法文「光」（Lumières）為題，寓意光影流轉帶給人們的想像，就如衣裙間那抹閃爍光芒，如一場隨時間流動的時尚夢境。系列豐富多元，代表遊歷四方的女性，將其閱歷化為璀璨光輝，展現自我風格。系列展現中國的豐富形態與色彩，波利尼西亞的風景則化作細膩的印花與刺繡。日本的華麗、線性優雅與北非的莊重禮儀，皆以一種輕若無物的光線筆觸表達，散發一抹優美迷人的時尚風景。●

Chanel 夢幻色彩

Chanel開創的時尚先河，在於創辦人Gabrielle Chanel當年大膽破格，使用當年不太為人接受的黑色，掀起一場時尚美學革命。不過她其實也鍾情於色彩運用，無論是柔美的粉彩或是搶眼的濃艷色彩，同樣賞心悅目。品牌的時裝創意工作室在今個高訂系列以色彩為主旨，由白色、粉色、明亮色彩過渡到藍與黑，如同日夜循環：例如晨曦色調的縐紗睡衣風格套裝、陽光黃的斜紋軟呢套裝、淡紫色工字褶斜紋軟呢連身裙、藍色斗篷配波光粼粼的閃片迷你裙，以及最後的白色華麗婚紗，以精湛工藝和豐富想像將夢幻般的色彩呈現眼前。●

Dior 揭開女性心底記憶

Maria Grazia Chiuri以過去數個世紀的時裝史來構思Dior今個高訂系列，她的創意自由馳騁於不同時空，將時裝的形態和情感力量變化轉型。這個猶如愛麗絲夢遊仙境的創作過程，讓系列展現女性埋藏在心底的記憶，例如童年穿過的蕾絲飾邊薄紗裙褲；身披花瓣斗篷或穿上連身短裙，露出曲線和胸前花冠的花女；又或是戴著頭飾露出punk頭，似為爭取自由而一飛冲天的鳥兒造型。曾經備受爭議的緊身胸衣成為華麗高雅刺繡的載體，裙撐以現代和實用的方式表現，原本半球狀的支架變成懸空的刺繡枝條，帶來充滿詩意的動態。●

Valentino 極繁美學 目眩神迷

Alessandro Michele於2022年11月終結與Gucci長達8年的合作關係，其後他於2024年3月入主Valentino，他那種極繁、復古和獵奇式的文藝美學再次蔓延於時尚界，在Valentino剛發布的2025春夏高訂系列中，他的獨特美學以更高端的形式呈現。

系列名為VERTIGINEUX - a poetics of the list（頭暈目眩 - 列表的詩意），Alessandro Michele引用了意大利符號學家Umberto Eco對列表的見解：列表為藝術和文學建立秩序，令其變得易於理解；另一方面，列表又可以超越其本身，成為一種富有詩意、具備遠見的美學和敘事工具。Alessandro Michele以此引伸到自己對時裝藝術的迷思，解釋系列的48個造型可分為48份列表：「在每份列表中，物質與非物質元素共存：可測量的比例、情感的線索、繪畫的參考、商品的註釋、傳記的拼布、電影的編織、色彩的幾何、哲學的縫合、音樂的印記、象徵的經紗、語言的刺繡、植物的碎片、視覺的原型、歷史的面料、敘事的鑲嵌、關係的結點等。」無論讀者能否理解Alessandro Michele的動機，或能否將每個造型作分析和列表，依然會被系列華麗而複雜的設計弄得目眩神迷。●

Germanier 可持續物料 玩味繽紛設計

時裝迷也許對來自瑞士的設計師Kevin Germanier感到陌生，他卻是近年時裝界upcoming的名字。畢業於Central Saint Martins的他曾經在香港工作實習，期間參加了2015年度Redress可持續時裝設計比賽並奪冠。自此Kevin便致力設計再生時尚，不但曾為Björk、Taylor Swift、女團Red Velvet等設計造型，去年更為巴黎奧運會閉幕禮創造服飾。

在其同名品牌Germanier的高訂時裝騷中，Kevin採用源自巴西和印度刺繡工作坊的剩餘物料，帶來一系列色彩繽紛、由串珠或拉菲草組成的造型，當模特兒走在天橋，裙子的條狀裝飾隨步伐搖擺，衣服上的串珠，亦發出清脆的聲音。當中的球狀晚禮服，遠看像是插滿了彩色畫筆，「筆觸」向四面八方延展，充滿玩味。近距離觀察，針織服裝配有緊湊的褶邊，呈現出主色調漸變效果；極複雜的鈎針金屬絲造型看起來非常有趣，增添了整體的豐盈感。●

Jean Paul Gaultier 海上冒險 散發戲劇張力

今季Jean Paul Gaultier的高訂系列由客席設計師Ludovic de Saint Sernin操刀，他把系列命名Le Naufrage，法文意指「沉船」。靈感源自法國歌手Mylène Farmer與英國歌手Seal合唱的Les Mots歌曲的MV，影片中兩人在大海中失去方向，畫面淒美；另外亦受到曾出現於Gaultier 1998春夏高訂騷的海盜船造型頭飾啟發，de Saint Sernin透過設計描繪一群在海上冒險的角色，像是海盜、貴族和美人魚等，呼應Gaultier擅長的敘事手法。騷場內散發着戲劇張力，騷場外亦精彩萬分，猶如一場變裝派對，一眾前往看騷的時裝迷，均以JPG的簽名式造型現身，像是圓錐胸罩、水手裝或雌雄造型，向品牌美學致敬。●

文：溫兆明、劉詩言

編輯：陳淑安

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