SHOWCASE：春夏展現自由奔放 波希米亞風 結合都市時尚感

【明報專訊】波希米亞主義（Bohemianism）通常是指一群自詡為藝術家、文人或知識分子的人，刻意擺脫世俗常規，過着自由漂泊的生活。雖然不是很多人能夠脫離傳統社會束縛，但自由灑脫的波希米亞式穿衣風格，卻極易為人受落，尤其渴慕遠離繁囂的都市人。Cocktail Select Shop於今個春夏以Boheme Garden為主題，歌頌人類與自然的和諧共融關係，展現自由奔放的個性著裝。

在迎接生氣勃勃的春夏季度，Cocktail Select Shop從世界各地蒐羅不同的時裝、生活和飾品。所選品牌均具獨特故事和美藝涵養以配合今季的主題，將自由奔放的波希米亞風格與都市時尚感結合。全新引入的印度品牌Ahmev為貼花、褶縐、縮褶和絲網印刷等傳統工藝賦予柔美而低調的細節。而另一全新上海設計師品牌Susan Fang，則以大量縐褶布料、漸變圖紋印花和雷射切割花卉，注入澎湃的春日風情。品牌Péro以手工精細的刺繡、釘珠和碎花圖案綻放花卉仙氣。各單品搭配Shaft Jeans的牛仔闊褲或寬鬆休閒西裝，正好平衡女性的柔美與都市的幹練造型。●

查詢：Cocktail Select Shop 2167 7308 （太古廣場店）

文：溫兆明

模特兒：Mary E （Primo）、Lessy T ( Quest Artists & Models）

化妝：Kyo Lee

髮型：Daniel

編輯：陳淑安

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