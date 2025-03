BRAND FOCUS：Francesca Villa珠寶創作 賦予舊物新生命 寶石琺瑯 散發復古韻味

不同系列--(左起)Change Your Stripes系列Cherries of Passion Ring雙面戒指$76,600、Make A Wish系列Beach Party Ring戒指$60,000、Close Encounters系列Whales At Wonderland Necklace頸鏈$72,300(all from JOYCE);The Wrestlers系列The Superstar Ring戒指,每枚10,540 英鎊(約103,879港元)(品牌提供)