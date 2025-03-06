BRAND FOCUS：Francesca Villa珠寶創作 賦予舊物新生命 寶石琺瑯 散發復古韻味

【明報專訊】對於珠寶設計師來說，復古物件往往是靈感源泉，能將舊物轉化成珠寶創作。在珠寶設計師Francesca Villa的世界中，每件珠寶創作如同一首時光的詩篇，承載着情感故事，她擅長以復古物件為靈感，將逝去的記憶與精湛工藝結合，創造出永恆又充滿人性的作品。早前她來港接受《明報》life&style訪問，帶領記者走進她的創作旅程，藉着珠寶說故事。

Francesca Villa的創作始於她對復古物件的熱情，她表示有些物件一落入手中，便能在她心中勾勒出珠寶的雛形，有些則需經過數月，甚至數年的時間醞釀。「在我的工作室中，收藏了許多迷人的物件，它們靜靜地等待着被賦予新的生命。」

珠寶出自優良工匠之手

Villa的筆下創作從一張草圖開始，她會與3D設計師深入討論細節，若要創造一個完整的系列，她會從基本形態出發，逐步融入鑲嵌寶石、琺瑯裝飾或獨特的邊框設計。在她的精心細選下，寶石與琺瑯往往互相呼應，讓作品散發復古韻味。與Villa合作的工匠，不僅為她的品牌服務，同時也為多個國際奢華品牌創造高級珠寶，她自豪說：「品牌的作品出自優良工匠之手，從金匠到鑲嵌師，再到琺瑯師，每個人都憑着自己的技藝、經驗與判斷，為設計賦予生命，並以專業視角加以完善。」這種協作讓每件珠寶成為創意與技藝的結晶。

在製作過程中，Villa會先製作模型，確保作品在舒適度、外形與比例上達到平衡。「我很注重佩戴時看起來是否優雅，同時確保舒適度。」隨後，寶石團隊開始尋覓色調、尺寸與質感相符的寶石，再添上琺瑯細節與寶石鑲嵌。最後也是最具挑戰的Objet Trouvé安裝步驟，Villa解釋：「這比鑲嵌寶石更為複雜，我的鑲嵌師傅會格外用心，塑造精妙的框架，將每件物件穩妥固定。」品牌堅持可持續時尚理念，作品均使用回收黃金鑄造，並遵循負責任的商業模式。她表示：「對我們和客戶而言，以道德方式創作至關重要。」她認為這做法不僅未有限制她的創作，反而讓供應鏈更透明和公平，「每個環節都能為參與者帶來價值」。這樣的理念呼應了當代對環境與倫理的關注，也為Francesca Villa的作品增添了深層意義。

情感化設計 引起共鳴

Villa形容自己的作品具有「永恆的詩意」，每件設計都訴說着一個故事，例如Make A Wish系列中的Beach Party Ring戒指，描繪了一隻豹子許願結識新朋友，牠背起海馬展開一段奇趣旅程；又例如Lover's Eye頸鏈，靈感來自18世紀古董，加入會隨佩戴者動作變化的雙凸透鏡，充滿玩味；至於Change Your Stripes系列的靈感，則源自1950年代日本製作的復古樹脂浮雕，其中一枚以雙面神Janus為主題，象徵雙重特質，「這啟發了我設計一組可翻轉的珠寶」。

戒指的一面是嚴肅優雅的浮雕，另一面則是水果、蔬菜或是昆蟲的色彩畫作，喚起夏日野餐的懷舊情懷。Villa認為這反映了人性中嚴肅與輕鬆並存的特質，「讓我們隨着心情改變自己的本質」。

談及訂製設計，Villa表示許多客人都會帶着珍愛的物件前來，他們往往只有模糊的想法，比如將物件製成吊墜。「客人期待我的建議，希望透過我的視角發掘驚喜與可能。」這樣的合作，不僅是技術上的交流，更是一場情感的共鳴，將客戶的記憶與Francesca Villa的創意融為一體，化為獨特的珠寶。

見證珠寶市場變遷

品牌自2007年創立，Villa見證了珠寶市場的演變，她認為「人們愈來愈追求詩意」：「客人看重超越材料價值的東西，着重於記憶與故事，而不僅僅是黃金與鑽石。」但她強調，這些作品仍需頂尖的工藝、優質的材料與引人入勝的美感，這亦正是她的品牌能在珠寶市場立足的原因。展望未來，Villa希望繼續拓展品牌，與全球客戶分享她的詩意創作。她透露正在發展Close Encounters系列，探索更精緻的設計；同時具玩味的The Wrestlers系列也將迎來大膽創新，融合力量與柔美的平衡，「我期待為我的故事譜寫新篇章」。●

查詢：Francesca Villa https://francescavilla.it JOYCE 2810 1120（太古廣場店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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