BRAND FOCUS：極簡主義設計師Lam Gia Khang 傳統越南工藝融入現代設計

【明報專訊】在當代時尚的一片喧囂中，有些人會選擇默默地堅持自我風格。越南設計師Lam Gia Khang是其中一人，他透過自家品牌Gia Studios開闢了一條獨特道路，以極簡主義為核心，將傳統越南工藝與現代設計語言融合，創造出既低調又充滿力量的服飾。早前他帶着2025春夏系列來港，與《明報》life&style分享他的設計哲學。

Lam Gia Khang筆下的設計看似極簡，但卻充滿巧思。對他而言，極簡主義並非「缺乏」，而是一種「精煉」的藝術，他認為一件服裝的價值不在於繁複的裝飾，而在於如何配合穿者的身形和個性。「我設計時總是思考如何讓服裝突顯穿者的自然美，從姿勢、手勢到整體氣場，而不是讓設計搶走她們的光芒。」他解釋。乾淨的剪裁、精緻的結構和高品質的面料是他筆下的重點，Lam Gia Khang希望衣服穿起來能讓人感到輕盈、優雅，展現自信。

從傳統「奧黛」汲取靈感

來自越南的Lam Gia Khang，並沒有刻意將自己的身分文化符號直接搬上服裝，而是以當代視角重新演繹東方美學。「我不喜歡表面上的刻意營造，而是透過面料處理、剪裁或現代化手工技藝來表達。」例如他會從傳統「奧黛」（áo dài，當地貴族長袍）汲取靈感，但會精煉其線條以適應現代審美觀，或者以創新方式使用越南絲綢，打破人們對其傳統用途的認知。這種方法讓Gia Studios的作品帶有東方文化的迴響，卻又無縫融入現代衣櫥。「我的目標不是重塑傳統服飾，而是將亞洲文化的美學價值轉化到當代生活中。」他強調品牌的設計既承載過去的記憶，又具前瞻性。

工匠將每件作品注入生命

在Gia Studios的世界裏，越南工匠不僅是技術執行者，還是不可或缺的合作伙伴。品牌與小型工作坊和傳統工藝村密切合作，將手繡、織布、鈎針等技藝融入設計中，Lam Gia Khang形容「他們是為每件作品注入生命的人」。與大量生產不同，品牌的每件服裝，都由單一工匠從頭到尾完成，需要高超的技術與對細節的極致專注。

談到越南時裝的發展，他表示：「越南在奢華時尚中或許尚未站穩住腳，但我們的服裝製作與工藝有深厚根基。」他希望透過品牌創造一個生態系統，讓工匠的傳統技藝不僅得以保存，還能隨着現代設計進化。他認為一件精心製作的服裝本身就足以打動人心，因此他很少依賴社交媒體宣傳：「直接觸摸一件作品的質感，比圖片更有說服力。」

探索絲綢各種可能

在面料選擇上，Lam Gia Khang追求兼具舒適與奢華的精緻質感，越南絲綢對他而言不僅是布料，還是文化遺產的象徵。「它與我們的傳統緊密相連，又在當代時尚中充滿潛力。」他在設計中探索絲綢的各種可能，從啞光效果到紋理處理，甚至保留自然的不規則感，賦予面料新生命。同時他也注重使用環境友善且耐用的材料，確保作品不僅美觀，還經得起時間考驗。

Lam Gia Khang對細節與工藝的關注是其設計哲學的關鍵，筆下簡約而現代的設計亦獲得到連卡佛的青睞，引進Gia Studios 2025春夏系列。他表示系列將東方美學與現代視角融合，探索剛毅線條與柔和空間的平衡，「靈感來自身體的自然動作、面料與皮膚的接觸，以及光線與表面的互動」。在3個多月的創作過程中，團隊透過類似漆器工藝的精細工序，透過塑形、分層、着色與修飾，反覆打磨每個細節，務求達至完美。他強調：「工藝在這一系列中扮演核心角色，每件作品都承載着團隊的用心與奉獻，這些不僅是服裝，而是我們全心投入的創作。」●

查詢：連卡佛 2118 2288（ifc店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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