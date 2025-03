WATCHOUT：廣東道旗艦店10周年展覽 收藏級珍品 見證意國腕表歷史

next

【明報專訊】尖沙嘴廣東道一直是奢侈品牌兵家必爭之地,當中以時裝品牌為主,能夠分庭抗禮的珠寶腕表品牌卻沒有多少個,Panerai是少數能夠在廣東道屹立10年的品牌。品牌最近在廣東道店舉行以「十」為主軸的展覽,請來10名本地收藏家借出難得一見的展品,以10個品牌發展里程,慶祝旗艦店10周年紀念!

Beyond the Watch: A Journey Through Time典藏展覽請來10名私人收藏家借出多款具歷史價值的 Panerai 腕表和儀器,帶大家穿梭過去與現在,細味品牌故事。展覽分兩部分,1樓展廳回顧品牌5個重大歷史里程,2樓展廳聚焦5個當代發展篇章。兩展廳以不同設計風格區別,從品牌根源與海事的深厚連繫、各項重要技術專利、經典時計功能,以至近年開設製表廠、創意研發、獨家體驗計劃以及 Paneristi 粉絲社群等角度,呈現品牌百多年演變和發展。各位收藏家借出的腕表和珍藏均經過精心挑選,呼應品牌發展的不同章節。多枚古董腕表難得一見,見證品牌歷久不衰的跨世代設計。

Ref. 3646奠定品牌腕表美學

如果要你在腦海中想像一枚Panerai Radiomir的外形時,你會想到什麼?精鋼表殼、焊接表耳、三文治表盤?這些經典設計細節,都可以在Ref. 3646腕表之中一一找到。這表款是品牌最經典款式之一,於1940年代面世,當時是為了滿足軍隊對堅固實用時計的需求而設。Ref. 3646以早期的Ref. 2533表款為基礎調整而成,確保與較厚的新表盤設計相容。Ref. 3646的47毫米精鋼表殼配搭焊接表耳,以及帶有夜光標記的經典三文治表盤,奠定了品牌腕表的設計美學。

但Ref. 3646並非只有一款外形,在不同批次中曾推出過4款不同表盤設計,除了阿拉伯數字款,最具特色的一款必屬「加州面」表盤(有指此表盤設計當年於美國加州巿場非常受歡迎,故被暱稱為「加州面」)。該型號保留了47毫米表殼和焊接表耳,並採用標誌的混合式表盤,結合上半的羅馬數字和下半的阿拉伯數字。有指當時品牌推出此表款樣辦,是為了同時比較羅馬數字和阿拉伯數字在表盤上的可讀性,但因為其設計獨特有趣,最終被保留,直至現時品牌也會間中推出採用加州面表盤的新表。

精密測量儀器 由過去到現代

品牌在1860年意大利佛羅倫斯創業後,曾為意大利海軍供應精準時計和軍事儀器多年,展覽中部分古董航海軍事儀器,闡釋品牌過往與意大利軍方合作的歷史。場內展出的Panerai 1/58型電子信號器、三色電筒、障礙物警示裝置"Elux"、Elux信號器等,均是專為該國海軍設計。至於指南針和深度計,則是1940年代初為意大利海軍突擊隊製造的儀器,用於導航和測量下潛深度。

雖然品牌後來由軍事設備供應商轉型為腕表品牌,但仍與海洋保持深厚關係,曾創作限量生產的航海天文鐘。其中2007年面世的PAM245航海天文鐘並非簡單復刻版,而是利用現代技術重新演繹此古老計時工具。天文鐘搭載經過改良、通過瑞士官方天文台(COSC)精密時計認證的OP XX機芯,以傳統的鑰匙方式手動上鏈。天文鐘的外觀和材質經過重新設計,採用跟腕表一樣的AISI 316L精鋼,取代傳統航海天文鐘使用的銅,表圈和平衡環同樣以精鋼製成。平衡環的作用是確保無論船隻怎樣起伏搖擺,時鐘均保持絕對的水平位置,是天文鐘計時精準與否的關鍵部件。傳統的航海天文鐘需拆下表圈,直接使用鑰匙調校時針,此天文鐘的外圈改用上便於裝拆的卡栓固定裝置,令調校時間更簡單快捷。

除了航海主題,品牌亦以Lo Scienziato系列向科學家伽利略致敬。Lo Scienziato是品牌的高級腕表系列,搭載最複雜的機芯設計,例如2020年面世的PAM1133 Luminor Tourbillon GMT – Lo Scienziato表款,採用P.2005/T手動上鏈機械鏤空機芯和專利陀飛輪,配搭鈦金屬機芯零件。此枚為收藏家特別訂製的鉑金腕表,摒棄了傳統表盤的設計,展現出複雜的機械結構。

表殼上的香港天際線

雖然今次展覽是慶祝品牌廣東道旗艦店10周年,但品牌在香港市場又豈止10年?早在2010年,品牌便曾為香港市場特別推出、僅限於本地品牌專門店發售的PAM402/PAM412 Luminor特別版腕表。腕表採用經典黑色表盤搭配米色Super-LumiNova夜光塗層數字,最特別的是表背上展現了香港極具特色的天際線……未知品牌會否考慮趁旗艦店10周年推出全新香港市場限定款?

■info

Beyond the Watch:

A Journey Through Time典藏展覽

日期:即日至4月30日

地點:尖沙嘴廣東道2號Panerai旗艦店

網址:https://panerai-form.srvml.net/en/hongkong-events

註:免費入場,可於網址預約私人導賞

