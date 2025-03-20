BRAND FOCUS：簡約造型 美式風格 手袋色彩繽紛 輕鬆搭配日常

【明報專訊】一款具有流行潛力的袋款，需兼具易搭與實用。以經典美式風格聞名的Polo Ralph Lauren，近日帶來了線條簡潔流暢的Polo Play手袋系列，不但將繽紛色彩融合簡約造型中，還充分考慮到實際功能，提供充足收納空間，讓袋款輕鬆搭配日常裝束，平衡時尚與實用。

Polo Ralph Lauren以其經典美式風格聞名，設計融合優雅與休閒，數十年來影響着全球時尚潮流，啟發無數設計師探索休閒奢華的設計方向。例如品牌推出的經典Polo恤，以繽紛色彩與舒適面料為賣點，不僅是大眾化的時尚單品，同時也帶出品牌傳遞的生活態度──簡樸卻不失貴氣。近日品牌推出的Polo Play手袋系列，便延續品牌經典的設計語言。一系列的手袋融合簡潔線條與繽紛色彩，並配有撞色的燙印標誌，呼應經典Polo恤的活力氣息，同時向品牌傳統致敬。

靈活設計 3種尺寸

在外觀設計上，系列強調利落的輪廓，散發優雅氣質之餘，且配搭靈活的設計，備有大、中、小3種尺寸，提供多種使用方式，既可斜背，又可以手提，或背在肩膀上。面料方面，系列選用意大利全粒面皮革和棉質帆布縫製，提升袋款的耐用度；袋款配以傳遞積極能量的豐富色彩，為用家的日常裝扮注入了亮點，猶如為每一天的生活打氣。

為了展現出系列的樂觀調皮氣息，品牌請來韓國人氣女團aespa成員Winter拍攝系列造型照，透過她的青春形象突顯品牌的休閒風格，帶領新一波時尚潮流。●

查詢：Polo Ralph Lauren 2827 2738（太古廣場店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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