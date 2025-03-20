news：原版Birkin手袋 首次登陸亞洲展覽

首個Birkin手袋--Jane Birkin生前擁有5個Birkin手袋，但以原版最具意義，她愛以Original Birkin來稱呼它，跟其他Birkin手袋分辨。（拍賣行提供）

【明報專訊】40年前，女演員兼歌手Jane Birkin與Hermès 時任行政總裁Jean-Louis Dumas在飛機上相遇，竟為品牌帶來靈感，設計出以Jane命名的Birkin手袋，成為日後時尚界最廣為人知的袋款。Jane Birkin生前將她5個擁有的Birkin手袋作慈善拍賣，其中原版Birkin（下稱Original Birkin）落在藏家Catherine B.手中，曾借予紐約現代藝術博物館（MoMA）、倫敦維多利亞與艾爾伯特博物館（V&A）和蘇富比巴黎總部展出。此手袋最近終首次來到亞洲，在香港蘇富比旗艦藝廊公開展覽至4月24日。

Original Birkin是Birkin袋款的原型，擁有不少設計特點。其最大特色是肩帶設計，原因是之後生產的Birkin均沒有保留固定肩帶設計；1990年代品牌曾製作附有可拆式肩帶的限量版Birkin，但Original Birkin是唯一附有不可拆式肩帶的Birkin。原版手袋的尺寸比例亦跟現時Birkin不同。品牌推出市場的第一款Birkin手袋尺寸為40厘米，後來再推出35厘米，Original Birkin則是兩個尺寸的混合體，它具有Birkin 35的寬度和高度，以及Birkin 40的深度。原版袋身的金屬環為閉環設計，採用鍍金黃銅配件，但投產時則換上開放式的金屬環底部，後來推出的Birkin系列亦換上鍍金、玫瑰金、鈀或釕金的配件；原版手袋的底部飾釘尺寸亦比後來使用的細小。

原版手袋前蓋烙有名字縮寫J.B，Jane Birkin亦在手袋內的肩帶底部掛上指甲鉗，方便使用。Jane Birkin喜歡在手袋上加上不同裝飾，故袋面有不少貼紙和使用過的痕迹。整個手袋隱藏不少有趣故事，一眾Birkin迷絕不能錯過這個近距離欣賞真身的機會。●

查詢：Sotheby's 2524 8121

文：張曉冬