JEWELLERY：蛇鱗 虎紋 豹紋 環環相扣 Cartier Trinity永恆的動物王國

【明報專訊】去年是Cartier Trinity系列珠寶面世100周年，推出全新枕形設計致敬歷史。枕形環圈取代原本的圓形設計，以外方內圓的輪廓呈現，打破傳統框架。但品牌創意又豈止於此？來到2025年，Cartier在Trinity經典的三環設計中大膽地融入動物圖案，讓品牌鍾愛的靈蛇、美洲豹、老虎悄悄現身。

工匠繪製黑色真漆紋理

Trinity珠寶中的黃金、白金、玫瑰金，分別代表忠誠、友誼、愛情，而環環相扣的設計則有永恆的意思。系列的設計超越時間與潮流，不論年齡或性別，都能在系列中找到情感共鳴。在新設計中，每個環圈加入更多巧思，白金環圈鑲上蛇鱗紋理，黃金與玫瑰金環圈則以黑色真漆勾勒出豹紋與虎紋，低調卻充滿野性張力。三個環圈的形狀不盡相同，蛇鱗環圈起伏延綿，虎紋環圈呈塔尖形設計，豹紋環圈則圓潤飽滿。所有黑色真漆紋理均由品牌工匠親手繪製，全鋪鑽款式更運用了獨家「密紋」（Mille Traits）工藝，增添細膩層次。

雙指戒指 單邊耳環 靈活配搭

除了加入動物圖紋，新設計也包括雙指戒指和單邊耳環等，在佩戴方式上帶來新意，讓大家根據喜好自由混搭疊戴，塑造個人風格。另外，枕形系列也推出兩款全新頸鏈和一款手鏈設計，把枕形環圈化作鏈節。其中超大型款頸鏈全由工匠手工組裝，珍貴鏈節層層相扣，以獨特幾何美學設計，塑造迷人魅力。●

查詢：Cartier 8105 5008

文：張曉冬

編輯：陳淑安

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