SHOWCASE：解構剪裁 注入創意細節 回歸從容優雅基調

【明報專訊】還記得Daniel Lee於2022年入主Burberry時，由品牌商標到風格都來個重大革新，但幾季過後來到2025春夏系列，卻回歸Burberry那從容優雅的基調，並在源自英式文化的傳統之上，注入富有張力的創意細節和解構剪裁。系列中有短版和裁去長褸前幅的乾濕褸、斗篷帽子上如髮式的柯根紗穗條、採用經過水洗和日曬處理的輕盈仿舊布料，並適度地注入品牌的標誌格紋，感覺不張揚卻隱藏一股典雅的品味。●

文：溫兆明

模特兒：Shauri（Synergy Model Management）

化妝及髮型：Chris Lam

editor's pick：琦溫絲莉演繹乾濕褸

Burberry的乾濕褸有過百年歷史，以品牌創辦人Thomas Burberry在1879年發明、防水又輕盈的專利Gabardine布料製成，在第一次世界大戰期間廣為通行，自此乾濕褸的功能和剛強形象深入民心。然而穿著乾濕褸不是男士的專美，早在1916年的歷史圖片已顯示女性穿上後的英姿，最近Burberry推出由琦溫絲莉（Kate Winslet）領銜主演的形象大片《It's Always Burberry Weather 愛在倫敦》，更將乾濕褸演繹出一種浪漫氣息，展現都市人優雅的生活風格。●

查詢：Burberry 2868 3511（中環店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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