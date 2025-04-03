FW25 FASHION WEEK SPECIAL：離職 重返 轉任 設計師大執位 應對市場形勢

【明報專訊】2025年時尚界有多個品牌和設計師大執位，如Sarah Burton於今個秋冬時裝周發表接手Givenchy後的首個系列；Haider Ackermann成為Tom Ford創意總監並重返巴黎時裝周；Donatella Versace結束近30年設計師生涯轉任為Versace的首席品牌大使；還有Demna和Jonathan Anderson分別離開工作約10年的品牌後重新發展，讓時尚愛好者甚為期待。不過要數最值得恭賀的，必然是Silvia Venturini Fendi，在Kim Jones離開Fendi後她兼顧家族品牌的女裝設計，並在品牌的百年華誕盛大發布。

時尚界每隔一段時間就會來個設計師大執位，可能是時尚品牌想利用新人事來刺激消費者，又或是調節設計方向以應對高低不穩的市場形勢，理由不免從生意角度設想。不過去年Kim Jones離開Fendi，適逢今年品牌創立100周年，這個重大日子由Silvia Venturini Fendi為家族品牌親自部署和指揮，實屬非常合理。Silvia一向負責品牌男裝和配飾的創作，來季再次主理女裝並將男女系列一同發布。

童年回憶成設計靈感

系列回顧往昔和放眼未來，Silvia卻不單靠翻舊檔案來尋找靈感，因為對她來說，Fendi成立百年跟她的回憶關係密切——不管這些回憶是真實或是想像。Silvia稱童年回憶對其設計有舉足輕重的影響，例如店舖日間的華麗裝飾和晚上接待電影藝人的星光熠熠時刻，在她心目中就是Fendi綻放的魅力所在。來季設計參考了品牌過去的風格，手工剪裁既呈現製衣的高超水準，亦塑造出乎意料、感性中滲透屬於羅馬的嚴謹風格。當作裙子穿著的喇叭形剪裁大衣、搶眼緞面翻領解構設計的羊毛大衣、飾以緞面荷葉邊的人魚及膝裙、融入捲曲波浪縫邊的大理石紋細褶羅紋針織裙、鰻魚皮和羔羊皮拼接而成的A字條紋短裙的圖案、點綴薄紗流蘇與指甲片大小亮片的晚裝等，均盡顯奢華風尚。系列採用漸層色襯托羅馬日暮黃昏的色調，包括月桂綠、森林綠、石墨、朱古力色、汽油藍，以及肉桂色、赤土色、泡泡糖色、酪乳色、猩紅色和灰玫瑰色等日落時散發的熾熱色調。

嵌花、蜂巢和Gheronato人字紋拼接工藝向來只會在最貴重的皮草才會使用，不過為迎合現代愛護動物觀念，以皮草起家的Fendi在系列中巧妙地以剪羊毛材質創造出猶如狐狸、貂皮和紫貂的質感和外觀，取代真正的皮草。●

Tom Ford

純粹中蘊含高貴

Haider Ackermann於2001年創辦同名品牌，自始漸受時尚界推崇。2010年，他曾被Karl Lagerfeld點名譽為Chanel的理想繼任人；荷李活最時尚脫俗的兩名女星Tilda Swinton和Cate Blanchett均是其好友和支持者。到2016年他受邀成為Berluti的創意總監，可惜雙方合作只維持了3個季度，其同名品牌亦於2020年停運。

時尚界有不少設計師遇挫折後一蹶不振的例子，但若真有實力，時間就會證明世上其實沒有懷才不遇。Haider Ackermann於去年再次活躍起來，先後被委任為Canada Goose和Tom Ford的創意總監，後者更讓他重返巴黎時裝周。事實上Tom Ford那充滿誘惑而優雅的風格，與Haider Ackermann極為契合，他稱其設計在純粹之中蘊含高貴，在簡約中尋求美。設計摒棄繁雜裝飾，轉化為建築般的線條與形狀，巧妙襯托身體的自然美感，這正好解釋系列中看來簡單的西裝或裙裝，為何散發出如此強大的魅力。●

Loewe

時尚回憶剪貼簿

Jonathan Anderson入主Loewe長達11年，還記得他主理的第一季充分善用品牌在皮革工藝上的優勢，還有那條褶腳牛仔褲和改頭換面的商標，及後不斷從現代藝術和各樣工藝中汲取靈感，加上藝文又前衛的設計和推出了多個熱賣袋款，令Loewe從二線品牌躍升到一線級數。Jonathan Anderson的離任當然可惜，不過他將會接手Dior的傳聞卻甚囂塵上，時尚愛好者應該只是與他暫別。

說回Jonathan Anderson為品牌主理的最後一個系列，他以剪貼記事簿來形容設計概念，簿裏收納了隨意蒐集的新舊事物，既是回憶亦是靈感，每一頁都填滿了值得紀念的時刻與思緒——說穿了就像是他在Loewe創作的一個回顧系列，將最能代表雙方的設計元素如錯視效果、扭曲比例輪廓等，以精湛工藝昇華。●

Balenciaga

聯乘運動品牌

Demna從共事10年的Balenciaga過檔同一集團的Gucci，如此操作確實罕見，不過早在2021年Balenciaga與Gucci兩品牌推出的Hacker Project，Demna便與當時Gucci的創意總監Alessandro Michele聯手，將Balenciaga經典輪廓和Demna獨步的暗黑華麗注入Gucci的設計當中，可能因而令品牌高層有此一着。Demna怎樣為他在Balenciaga的最後系列畫上句號？就是在冬季25系列加插與運動品牌Puma的聯乘合作。冬季25系列以標準（Standard）為核心，老正西裝或T恤牛仔褲以大開大合的對比廓形演繹而變得前衛有型，與Puma的聯乘作品則從足球和賽車運動服飾中汲取靈感。●

Chanel

斜紋軟呢外套配誇張長褲

Matthieu Blazy之前曾於Phoebe Philo時期的Céline和Raf Simons時期的Calvin Klein與兩位大師共事，2021年第一次「坐正」Bottega Veneta創意總監之位，去年12月拿下無數時裝設計師夢未以求的一職——Chanel的藝術總監。不過在他臨上任前的2025秋冬季，依然由Chanel創意工作室主理，並將品牌經典元素如蝴蝶結、絲帶、珍珠和花朵等演繹得進入化境，設計包括藍白拼粉紅迷你斜紋軟呢外套配搭誇張的長褲、延至腳踝的闊大府綢襯衫、看似釘寶石鈕扣長褸裙的黑色斜紋軟呢滾織辮小外套、邊鑲外套袖口的斗篷等，無疑令時尚愛好者更期望Matthieu Blazy能為Chanel帶來更出人意表的突破。●

Versace

結合新古典主義與當代美學

Versace的2025秋冬是一個極具意義的系列，因為這是Donatella Versace結束近30年設計師生涯的最後一個系列，此後她便轉任為Versace的首席品牌大使，是一個前無古人的操作。

可以想像Donatella Versace為家族品牌創作的最後一個系列，定會向創辦人亡兄致敬。受其兄Gianni Versace的府邸室內美學啟發，來季設計將新古典主義與當代美學並置，女裝以戲劇化筆觸呈現雕塑感廓形並融入龐克風格。品牌典藏中的輪廓、印花與材質被大膽解構重組，綻放新生命。男裝系列則以雕塑感剪裁為框架，融入豐富印花與奢華裝飾。●

Givenchy

回歸剪裁和工藝

Sarah Burton與Alexander McQueen共事始於1997年，到2010年McQueen離世而接任為創意總監，一做26年。本以為她是「生為McQueen人，死為McQueen魂」，Sarah卻於去年轉投Givenchy。不過話說回來，Alexander McQueen曾於1996至2001年間擔任Givenchy的創意總監，因此在品牌或Sarah的角度來看，這個組合也有一定程度的淵源。Sarah的首季設計亦向品牌歷史追本溯源，她本能地回歸剪裁和工藝：「裁剪、塑形和比例，就是我的感受、我的工作方式和我想要做的事情。」系列中每個造型均標榜利落和立體剪裁，將前任留下的街頭文化味統統掃走，取而代之是回歸Givenchy應有的優雅。●

Stella McCartney

1980年代職場女性造型

Stella McCartney的2025秋冬系列Laptop to Lapdance，於巴黎一棟寫字樓上演，場景放置了辦公桌、電腦與影印機等，塑造出忙碌的工作氣氛。騷場呼應品牌標誌剪裁西裝造型，展現幹練風格，來季特別融入誇張墊肩，致敬1980年代的強勢女性。一如其名，系列專為現代職場女性而設，展現大膽自信的日與夜造型，騷場還有飾水晶串珠與珠片的連身衣，性感誘人。名模Natalia Vodianova身穿灰色雙排扣外套與高筒靴，讓人幻想她在下班後解除束縛，再換上派對裝束，盡情釋放自我。●

Valentino

營造廁所空間反烏托邦

Alessandro Michele把Valentino的2025秋冬時裝騷構想成一個公共廁所，這舉動無疑是一次大膽的品牌重塑。廁所內的瓷磚以Valentino Red為主色，整個騷場被紅光籠罩，塑造出一種「反烏托邦」格調，Alessandro將其哲學融入空間，把公共廁所視為矛盾的象徵：一個公開的空間，卻進行着最私密的行為。模特兒從廁所格中走出，身穿精緻性感的設計，像是透明的Chantilly lace和低胸晚裝，無不強調身體的美感，甚至性暗示。Alessandro在訪問中表示，Valentino Garavani對性感有着深刻理解，自己則將此提升至挑逗的境界。他希望透過這場騷，挑戰傳統的私密界限，引發人們對時尚、身分和親密關係的反思。●

Saint Laurent

豐富色調 流露強勢自信

來季Saint Laurent是自Anthony Vaccarello入主品牌以來，色彩最繽紛的一季。系列以「大膽、強勢、自信」為核心主題，強調YSL女性的鮮明形象。騷場內的牆身用上棕色大理石紋裝飾，模特兒身穿強調肩線的鮮艷衣服登場，讓人一眼就認出是Mr. Yves Saint Laurent的風格。

豐富的色調給予時裝騷視覺衝擊，配搭如土黃色、橙色與紫色，既具高辨識度，又詮釋了當前巴黎流行的1980年代復古風潮。來季也從1990年代YSL高級訂製系列汲取靈感，重新演繹飾有鑽石裝飾的太陽眼鏡，增添現代氣息。另外，模特兒亦穿著Vaccarello簽名式中性西裝、領帶與風衣，展現出強烈自信的時尚氣場，流露強勢魅力。剪裁方面，強而有力的肩線和低腰線條，充分展現現代女性力量。整體而言，系列不僅對以往經典致敬，更融合了色彩、設計和當代時尚的精神。●

文：溫兆明、劉詩言

編輯：陳淑安

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