BRAND FOCUS：Van Cleef & Arpels 自家策劃舞蹈節 珠寶藝術交織

流亡開箱--曾於香港站上演的Christian Rizzo作品SAKINAN GÖZE ÇÖP BATAR(An over-protected eye always gets sand in it),透過多重開啟木箱,探索流亡的孤獨。當中最有趣的是桌上舞一幕,有種「台中有台」的表演感。(Marc Domage攝)