JEWELLERY：L'ÉCOLE珠寶藝術學院展覽 裝飾藝術100周年 日本收藏家追尋永恆之美

【明報專訊】距今正好一個世紀的1925年4月，巴黎舉行了「國際現代裝飾及工業藝術博覽會」（International Exhibition of Modern Decorative and Industrial Arts），開創了席捲西方的設計風潮。裝飾藝術（Art Deco）充滿由幾何形狀組成的複雜圖案，甫出現迅即成為當時建築、設計、珠寶、時裝等不同範疇應用的特色風格。由高級珠寶世家Van Cleef & Arpels支持創立的L'ÉCOLE珠寶藝術學院，趁裝飾藝術100周年之際，在亞太區分校舉行一系列以裝飾藝術為主題的慶祝活動，帶來全新「神聖珠寶藝術：追尋永恆之美——有川一三珍藏展品」展覽。

源自1920年代的裝飾藝術稱為Art Deco，是法文arts décoratifs的縮寫，風格與原本19世紀末至20世紀初創作主流的新藝術運動截然不同。當時世界正經歷重大的藝術、社會和工業變革，裝飾藝術風格模糊了傳統藝術（繪畫、雕塑、建築）與應用藝術（時裝、家具設計、珠寶）的階級分野，原本被視為次要的應用藝術受到裝飾藝術風格的影響和推動，打入主流視野。裝飾藝術風格以現代新穎著稱，有別於之前「新藝術」着重的自然曲線和誇張風格，回歸對稱和注重秩序。這種裝飾藝術風格在博覽會期間達至巔峰，風靡全球，直至第二次世界大戰。

Art Deco特色：對稱、異國風情、機械美學

裝飾藝術風格有幾大特色，例如強調簡潔，着重流線形和對稱設計，作品線條利落，包括直線、銳角、圓形，打造優雅和現代感覺。以珠寶為例，一直以來花卉和動物也是常用主題，而在裝飾藝術風格底下，設計便有別於以往較直白的表達方式，變得較形象化，例如以花環和花束圖案形式出現。在20世紀初，國際貿易和交流愈趨頻繁，激發大家對世界各地的想像和興趣，歐洲珠寶商亦從遙遠的地方，例如非洲、印度、中國和日本等地方尋找靈感，故不少裝飾藝術作品，帶有異國風情的味道。當時的科技急速進步，社會變得工業化，例如嶄新的交通方式出現，也令設計中滲透出一種機械美學。

15件珍藏臻品 聚焦裝飾藝術發展

L'ÉCOLE珠寶藝術學院亞太區分校董事總經理Olivier Segura表示：「為慶祝裝飾藝術100周年，亞太區分校特意推出一系列活動，向裝飾藝術致敬，並探討珠寶在裝飾藝術風格擔當的角色。」珠寶藝術學院在2019年第2次踏足東京時，與日本著名收藏家、世界頂尖珠寶收藏家之一、Albion Art Collection創始人兼總裁有川一三建立了聯繫。雙方有着共同想法，就是將珠寶視為一種藝術形式，致力流傳每件珠寶背後的工藝和意義。「繼去年巴黎L'ÉCOLE珠寶藝術學院與有川一三的合作後，我們也很高興能跟他再次合作，將其珍藏瑰寶帶到香港。」Olivier說。

這次的展覽包括Albion Art Collection的15件珍藏臻品，向藏家40年來的收藏歷程致敬。展品涵蓋不同特色風格，包括浮雕和鑲嵌圖案上雕刻的君主肖像，到捕捉大自然之美的冠冕、頸鏈以及其他珍貴裝飾品，展示寶石的神秘魅力。展覽分為兩個主題，首先帶領大家探索系列中的精選藏品，包括代表17至19世紀的雕刻藝術，例如其時羅馬著名寶石雕刻家Nicola Morelli雕刻的拿破崙一世浮雕胸針。第二章則重點圍繞裝飾藝術的作品與設計，包括冠冕、腕表、戒指、手鐲和珍貴的坐鐘，以紀念裝飾藝術的百年風采，亮點包括一條中國風手鏈，展現自17世紀以來中國圖案設計對裝飾藝術的影響力。

線上線下 多渠道認識裝飾藝術

展覽以外，珠寶藝術學院舉辦多場線下講座，從不同面向探討裝飾藝術，其間亦會舉行有川一三著作《神聖珠寶藝術：追尋永恆之美》的香港發布會；學院的Voice of Jewels Podcast頻道則發布有關裝飾藝術的節目，並重點探討4件標誌裝飾藝術珠寶。學院也將會推出全新裝飾藝術課程，深入探討藝術運動的靈感來源、美學和技術特徵，以及對國際的影響。亞太區分校內的圖書館將提供圍繞相關主題的著作選集，為希望進一步了解這個美學風格的人士提供參考。●

■info

「神聖珠寶藝術：追尋永恆之美——有川一三珍藏展品」展覽

日期：即日至5月11日

時間：每日下午1:00至晚上7:00

備註：免費入場

地點：L'ÉCOLE珠寶藝術學院亞太區分校

尖沙嘴梳士巴利道18號K11 MUSEA 5樓510A室

網址：https://www.lecolevancleefarpels.com/hk

文：張曉冬

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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