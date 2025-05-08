JEWELLERY：高級珠寶延續經典美學 帆船鏈多層次演繹優雅

【明報專訊】高級珠寶品牌講究精湛工藝，以及對稀珍寶石的追求，但同樣重要的是擁有一個清晰的形象，以及辨識度高和設計感強的標誌系列，讓人一見傾心兼燃起對品牌的好奇心。法國高級珠寶品牌FRED，其標誌系列Force 10，一直深受熱愛珠寶人士歡迎，而今年剛推出的Force 10 Rise，正是延續品牌的經典美學。

FRED為人所知的眾多系列，包括象徵無限與永恆，以雙扭線為靈感的Chance Infinie；頌揚女性和愛的熾烈，以心形為設計核心的Pretty Woman等。但最能代表品牌的卻是Force 10系列，創辦人Fred Samuel與兒子們對帆船和海洋甚為熱愛，因而以帆船鏈繩和鏈扣為設計元素，優雅演繹出大膽而富有遠見的概念。品牌更有The Sunshine Jeweler（陽光珠寶商）的稱號。

今年推出的Force 10 Rise就是秉𠄘Force 10美學的全新系列，標誌的鏈繩和鏈扣以多排形式重新展現，鏈扣以鑽石鋪面及用上整列鑽石點綴鏈繩。玫瑰金和白金的Force 10 Rise更可與Force 10各款珠寶疊戴，拼湊更豐富的層次。●

查詢：FRED 2525 8818（ifc店）

文：溫兆明

模特兒：Karina S （We Management）

化妝及髮型：曼曼

服裝提供：stylist's own

編輯：陳淑安

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