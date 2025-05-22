SHOWCASE：簡約Paula's Ibiza系列 舒適自在 輕鬆穿搭 營造愉悅度假心情

【明報專訊】旅行的意義，對每個人來說都不同，有人為了打卡，有人愛美食，也有人沉醉壯麗景色。對熱愛時尚的人來說，當然是要穿得講究一點，因為心態決定境界，穿得愉悅更切合旅行心情，這也是快樂來源之一。

每逢夏天Loewe都會推出Paula's Ibiza系列，營造西班牙巴利阿里群島的Ibiza的愉悅與度假心情。品牌着重的是：夏天不止是關於一個地方，更加是一種感覺，像一股在城市或度假過程中感受到的活力。

品牌早前邀請一批新進偶像如胡子彤、林愷鈴、穎琳及The Baddies factory（右圖）等到銅纙灣時代廣場店，為個人裝扮注入夏日能量。系列設計簡約易穿，從海島茂盛植物啟發的印花圖案，散發自由無拘束玩味感覺。輕盈夏季混紡衣料連身裙和半截裙有垂墜披搭及褶縐設計，舒適自在。

一系列酒椰纖維編織手袋和配飾體現品牌支持手工編織工藝和社企的工作，品牌亦會在馬達加斯加興建一家工藝訓練學校，並為哥倫比亞提供大學獎學金，支持工藝傳𠄘。●

查詢：Loewe 2997 1070（時代廣場店）

文：溫兆明

模特兒：Wu Hui（We Management）

化妝及髮型：Chris Lam

編輯：陳淑安

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