SEASONAL PICKS：鞋款糅合速度與型格 Racer sneakers展現賽車激情

【明報專訊】請繫好安全帶，迎接racer sneakers帶來的時尚潮流！鞋款糅合運動帶來的速度與型格，流線形外觀展現前衛風格，突顯賽車激情與街頭叛逆精神。無論是復古色彩還是閃耀光澤設計，都專為熱愛自由與快感的人打造，散發無拘束的時尚態度。

高筒運動鞋

Adidas這款高筒運動鞋受拳擊與賽車啟發，纖薄鞋底與貼合鞋身提升敏捷度，適合短跑和快速移動。高挺鞋筒與全鞋帶包覆設計提供穩定支撐，配以標誌T字形鞋頭與經典三條紋細節點綴鞋身，增添懷舊氣息。無論配搭運動服飾或日常衣著，都能為造型注入復古運動風格，輕鬆演繹懷舊潮流，展現時尚個性與靈活動感。●

紅色絨面材質

這雙racer sneakers以鮮艷紅色絨面材質展現活力與個性，配以鞋身的白色條紋設計，塑造出復古運動感並帶來強烈視覺衝擊；柔軟輕便的淺棕色鞋底，則確保長時間穿著舒適。以軍裝風格裙子配搭，利落剪裁展現硬朗氣質，塑造出鮮明對比的風格，展現自信。●

光滑拼接絨面

貫徹Maison Margiela美學，這雙racer sneakers選用光滑面料拼接絨面，突顯結構感設計，配以黑色橡膠鞋底提升耐穿度，為設計增添穩固感，與破洞牛仔褲的隨性風格形成鮮明對比。藍色洗水工藝為牛仔褲注入的時光洗禮復古韻味，衝擊着鞋款的現代氣息，塑造時尚個性。●

淡粉灰褐主調

Racer sneakers也可顯得柔媚，像這雙Pedder Red運動鞋採用柔和色系設計，以淡粉與灰褐為主調，塑造出柔美的視覺效果。鞋面融合絨面革與綢面材質，塑造精緻質感。搭配迷你運動短褲，既展現青春活力，同時流露夏日的清爽氣息，造型簡潔舒適，適合追求自然美的女生。●

黃綠青春搶眼

Pedder Red推出了多款色彩鮮明的racer sneakers，其中醒目的綠色絨面設計，為系列注入亮眼活力。大膽的黃色鞋帶甚具個性風格，適合喜愛展現自我態度的人。鞋款適合休閒外出，能輕鬆搭配不同剪裁的長褲，塑造青春搶眼造型，展現隨性又具時尚感的風格。●

珠片添亮點

Louis Vuitton飾珠片運動鞋的設計，融合了運動鞋的舒適度與芭蕾舞鞋的輕盈感。鞋面點綴絨面小牛皮飾邊，閃閃發光的珠片為鞋款增添亮點，搭配層次褶邊設計的黑色迷你裙，輕盈的材質在陽光下微微搖曳，勾勒出優雅的腿部線條，與racer sneakers的硬朗風格形成鮮明對比。●

查詢：Louis Vuitton 8100 1182（置地廣場店）

連卡佛 2118 2288（ifc店）

文：劉詩言

模特兒：Lira M（Quest）

化妝及髮型：Chris Lam

編輯：陳淑安

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