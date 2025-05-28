WATCHOUT：VANAC表款重新面世 冰藍表盤 營造晴空萬里

密封表背--翻到Prospex Marinemaster專業潛水腕表的背部並不能打開，只能從表面一邊打開，此設計是為了加強腕表的防水功能。（黃志東攝）

專門店限定--自2022年King Seiko系列重新推出以來，新款VANAC是首款採用透明底蓋的腕表，8L45機芯提供72小時動力儲存，圖為冰藍色表盤的專門店限定版。$25,800（黃志東攝）

【明報專訊】1970年代的石英機芯革命，除了影響了不少瑞士腕表品牌的命運，對於推出世上首枚石英腕表的Seiko來說，也自始走上了截然不同的發展方向。當時石英機芯的普及令Astron表款大賣特賣，品牌也因而轉型停止生產King Seiko入門機械表系列。自1970年代停產後，品牌在3年前小試牛刀地以King Seiko之名再次發表新作，來到今年更推出新款VANAC腕表，為系列重整旗鼓。

12時標、秒針尾部呈V字輪廓

King Seiko VANAC腕表其實曾經在1970年代面世，是系列停產前最後推出的King Seiko機械表款。VANAC是品牌的自創字，為Vibrant（活力）、Active（積極） 、Novel（新穎）、Alternative（另類）和Comfortable（舒適） 5個英文字的簡寫。當時的King Seiko腕表是在品牌位於東京市內的表廠製作，故腕表的設計亦以東京天際為主題，表殼和表盤擁有強烈且富活力的棱角，呼應東京市內的摩登建築，腕表外表恍如實心金屬雕刻而成，無邊框設計營造出優雅而纖薄的外形。新款表鏈採用鏡面和髮絲飾面鏈節組合而成，確保佩戴舒適。表盤以水平條紋圖案設計，時標置於金色環形設計內；12時標及秒針尾部呈V字輪廓，源自系列名稱。

新款VANAC是King Seiko系列重新推出以來的首款透明底蓋腕表，透過藍寶石水晶透明表底，可欣賞新機芯的精緻零件和打磨。8L45機芯的主發條經過改良，擁有72小時動力儲存，誤差為每天+10至-5秒。新系列備有紫色、軍藍和銀色表盤款式，靈感分別源自東京黃昏、午夜和日出的景致。除了3個主表款，VANAC另有一款限量版腕表和品牌專門店獨家限定腕表。限量版以東京晨曦線光為靈感，表盤帶金啡色調；至於專門店限定版則以冰藍色表盤，展現出晴空萬里的東京景色。

自動連接GPS 調整當地時間

雖然當時Astron系列間接令到King Seiko停產，但時隔多年，兩個系列針對的其實是不同的客戶群。對於非機械表迷來說，Astron自有其吸引的地方，例如去年推出的Astron GPS Solar腕表，透過光源即可為腕表提供運作的能量，其搭載的5X83機芯更是首次結合雙時區技術與計時功能的設計，配備連接全球定位系統（GPS）和自動調整至各地時區功能。機芯每天自動連接GPS網絡2次，當表盤偵測到陽光時，便會連接到衛星網絡並自動調整至正確的時間，用家也可按動鍵鈕作手動連接。

品牌今年推出4款全新Astron GPS太陽能雙時區計時腕表，每款均採用鈦金屬表圈和藍寶石水晶鏡面。設於12時和6時位置的副表盤刻度採用鑽石切割工藝，確保腕表在不同光線下同樣容易閱讀。鈦金屬表殼的低重心設計和經超清晰塗層處理的雙弧形藍寶石水晶表面，確保佩戴的舒適度與容易讀時。其中3個新款採用藍灰色、灰色和黑色表盤，配搭黑色超硬塗層表殼與表鏈；限量版本則以軍藍色表盤，配搭玫瑰金色調小時刻度和表圈，以及玫瑰金色鈦金屬刻面表圈，造型別樹一格。

潛水表面世60周年

提到Seiko，不少表迷鍾情的還有一個表款：潛水表。品牌早在1965年便製作出日本首款潛水表，此後不斷增強腕表的安全、可靠、可讀和易用度，以滿足專業潛水員需求。今年是品牌潛水表面世60周年，推出了3款Prospex系列新作，第一款為Marinemaster潛水表旗艦系列，搭載8L45機芯，腕表外形輪廓秉承1968年推出的早期經典潛水表，結構則由1975年另一創新潛水表啟發而來。

Marinemaster腕表配備全新紋理表盤，透明厚身塗層為表盤增添光澤，加強設計美感，帶來前所未有的深度效果。機芯採用品牌專有的高抗碎裂、防鏽和抗磨損Spron合金，確保在惡劣水底環境中能正常運作。一體式的鈦金屬表殼結構，確保防水性能達600米，能應付飽和潛水的要求。表盤上的PROFESSIONAL字樣，標誌其專業級潛水性能，專門研發的L形密封圈能防止氦氣滲入，故腕表不用加入排氣閥的設計。精鋼表圈經DLC塗層處理，令硬度比普通精鋼提高6倍，抗刮力顯著增強。

另外兩款新作的表盤設計靈感則源自Prospex潛水表背面的波浪標記，配備銀色和藍色型號。銀色款向1965年推出的品牌首款潛水表致敬，藍色款則對應1968年的表款。銀色型號搭載6R55機芯，藍色款搭載6R54 GMT機芯，後者可獨立設置GMT指針，而不會影響其他指針運作，兩枚機芯均提供72小時動力儲存。兩個表款的防水性能均達300米，比上一代增加100米，指針和時標均塗上LumiBrite夜光塗層。表鏈調節扣則可延伸最多15毫米，方便用家在潛水時將腕表佩戴在潛水衣外，非常實用。●

查詢：Seiko 2722 6995

文：張曉冬

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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