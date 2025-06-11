WATCHOUT：GMT-Master解密 兩地時間與世界連繫 由航空到太空 見證傳奇時刻

遍佈全球--正式進入會場前先到check in counter報到，兩旁地圖上標示了品牌遍佈全球的26個服務中心，兩旁的顯示板更會轉動，顯示不同城市名字。（品牌提供）

【明報專訊】上周Rolex在香港西九文化區藝術公園自由空間舉行GMT-Master「穿越時區」展覽，成為全城打卡熱點。GMT-Master可能是全世界最多人認識的兩地時間表款，面世時正值商業航空冒起，更在1959年成為泛美航空（Pan American World Airways）的指定腕表，非常威水！

腕表的一大設計特色是其雙色字圈設計，但你知道GMT-Master曾推出單色字圈款嗎？GMT-Master II的II是什麼意思？腕表甚至曾衝出地球，飛上太空？

這次活動非常特別，因為Rolex本身很少舉行展覽，而更難得的是今次只以單一系列GMT-Master為主角。展覽之前在日內瓦首展大獲成功後，選擇香港作為展覽海外首站。GMT-Master在1955年面世時，恰逢商業航空興起，令其成為環球旅行人士的理想腕表，伴隨大家踏上探險之旅，時刻與世界各地保持緊密連繫。

特大三角形箭嘴指針 雙色旋轉外圈

多年來，腕表雖然經過多次改良，但始終貫徹其設計精髓，採用經典雙色旋轉外圈，配備特色表盤和4枚獨特指針。初代的GMT-Master備有兩個顯著特點，額外配備的特大三角形箭嘴指針，每24小時繞表面走動一圈，以及雙色旋轉字圈，以紅色代表白晝時間，藍色代表夜間時分，讓佩戴者清晰分辨另一時區晝夜。指針的設計基本上一直沿用至今，而後來大部分推出的表款也採用雙色字圈的設計。至1959年，GMT-Master成為美國國際航空巨頭泛美航空的指定腕表，所有機師均佩戴此表款，機師亦亮相於腕表廣告中。

腕表字圈起初由塑膠玻璃（plexiglas）製成，其後於1959年改用陽極氧化鋁材質製造，另增設上鏈表冠護橋，與中層表殼融為一體。當年Rolex更曾刊登廣告慶祝泛美航空開通首個紐約直飛莫斯科的跨大西洋航班，機長在飛行途中也是佩戴GMT-Master。除了機師，不少太空人也曾佩戴Rolex腕表上太空，包括1970年的太陽神13號太空人Jack Swigert，以及最後一次登月飛行任務太陽神17號的太空人Ronald Evans。

新機芯功能衍生GMT-Master II

現時品牌推出的GMT-Master腕表，其系列的正式名稱應為GMT-Master II，但你知道II的意思嗎？GMT-Master系列最初搭載的是1036 GMT型機芯，到1982年，品牌推出跟分針和24小時指針分離，時針可獨立調校的3085型機芯。佩戴者僅需將上鏈表冠拉出，便能以每小時為單位順時針或逆時針調校時針的時區（原本的GMT-Master表款時針和24小時指針轉動其實是相連的，靠旋轉字圈來指示第2時區）。為了分辨此新技術和原有款式，配搭新機芯的表款便命名為GMT-Master II，而事實上直到2000年，GMT-Master也仍有生產，兩個系列在10多年間同時存在。

到2005年，腕表換上3186型機芯，配備由品牌自行研發的藍色Parachrom游絲，以鈮、鋯與氧製成的順磁性合金材質製作，不受強力磁場干擾，在不同溫度下同樣穩定，具備出色抗震效果。現時採用的3285型機芯則是2018年面世，加入專利Chronergy擒縱系統，鎳磷合金物料不受磁場影響，擺輪組件亦配置Paraflex緩震裝置，進一步提升機芯抗震力。

專利雙色陶瓷技術

除了推出全新機芯，2005年的GMT-Master II也經歷另一革新，首次採用陶瓷材料製造字圈，以全黑色調示人。高科技陶瓷質地堅硬，不易刮損，即使經紫外線照射也不會褪色，並有出色抗腐蝕性。2008年品牌正式將陶瓷字圈命名為Cerachrom，5年後首款藍黑雙色一體成型Cerachrom字圈面世，回歸腕表初代的雙色設計。為了製造雙色表圈，品牌研發創新專利工藝，將半邊字圈浸泡在含有多種金屬鹽的溶液中，以改變半邊字圈材質的顏色。2014年品牌推出向系列首枚腕表致敬的紅藍雙色字圈，以氧化鋁取代常用的氧化鋯為陶瓷材料營造紅色，陶瓷物料中的氧化鋁和鉻與溶液中的鈷結合，在燒製過程中再形成藍色調。

近年另一款矚目作品，則是2022年推出的綠黑雙色字圈款式，品牌將表冠調到左側，日曆窗亦調至9時位置，特別為喜歡將腕表佩戴在右手的人士而設。而最近推出的配色則是2023年的黃金和黃金鋼款灰黑字圈，並在去年加推全鋼款。現時無論是哪款GMT-Master II，字圈上的數字與刻度均以陶瓷鑄模製成，並以PVD鍍膜技術鍍金，所有標記表面均覆蓋一層約1微米厚的黃金、粉紅金或鉑金，再由工匠鑽石拋光打磨。每枚腕表均配搭在2021年改良的Chromalight夜光物料指針和鐘點標記，在黑暗中散發出藍色強光，令表盤更清晰易讀，將表款的故事一直延續！●

查詢：Rolex 2249 8888

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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